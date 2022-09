Con Lenovo Glasses T1 gli occhiali diventano un display

Mentre tanti produttori sono al lavoro sui proprio occhiali smart con funzionalità AR (tra questi, immancabili Xiaomi e OPPO), Lenovo ha deciso di puntare su qualcosa di diverso. Gli occhiali intelligenti Lenovo Glasses T1 sono stati annunciati in occasione di IFA 2022 ed offrono una sorta di display secondario (da indossare) per PC e smartphone. Andiamo a scoprire come funziona questa novità del brand cinese!

Lenovo Glasses T1: caratteristiche e specifiche dei nuovi occhiali “intelligenti”

I nuovi occhiali smart Lenovo Glasses T1 sembrano in tutto e per tutto dei normalissimi occhiali da sole stilosi. In realtà ogni lente è dotata di un display micro OLED ad alto contrasto con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) e refresh rate a 60 Hz. Il dispositivo è dotato della certificazione TUV Low Blue Light (contro l'affaticamento degli occhi) e sono presenti degli speaker integrati.

C'è una porta Type-C che permette di collegare gli occhiali intelligenti a molteplici terminali differenti: PC Windows, Mac e perfino smartphone Android. Anzi, Lenovo ha incluso anche un pratico adattatore Lightning per il collegamento con gli iPhone. Anche se abbiamo parlato di occhiali smart, in realtà non è il termine esatto: come specificato, si tratta di uno schermo secondario da indossare, utile sia per PC che telefoni.

Nel caso del collegamento ad uno smartphone si attiverà l'esperienza Ready For di Motorola: si tratta dell'interfaccia utente del brand creata appositamente per gli schermi secondari ed utile per navigare in modo fluido tra le app dedicate all'intrattenimento (Netflix, Prime Video e così via).

L'azienda ha anche confermato che saranno disponibili anche delle lenti da vista, in modo da abbracciare un pubblico quanto più vasto possibile.

Per quanto riguarda prezzo e disponibilità dei Lenovo Glasses T1, la compagnia non ha ancora svelato tutti i dettagli. I nuovi “occhiali smart” arriveranno in Cina entro fine anno mentre il debutto in alcuni mercati selezionati avverrà nel corso del 2023.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il