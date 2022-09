Huawei Nova Y70 ufficiale in Italia: un battery phone dal design alla moda

La compagnia cinese torna alla riscossa con un nuovo entry level dal design accattivante ed una batteria capiente: si tratta di Huawei Nova Y70, un dispositivo completo ed accessibile, fresco di lancio in Italia. E ovviamente non poteva mancare un'offerta dedicata per festeggiare il debutto!

Huawei Nova Y70 arriva in Italia: tutto su caratteristiche, prezzo e dove comprare

L'ultimo arrivato della famiglia Nova Y punta sugli utenti più giovani e su quelli che sono in cerca di un battery phone stiloso e dotato di un'ampia memoria. Huawei Nova Y70 è equipaggiato con un ampio display LCD da 6.75″ con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel), è mosso dal chipset Kirin 710 con 4/128 GB di memorie e fa affidamento su una batteria capiente da 6.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida da 22.5W).

Il retro è caratterizzato da una scocca vetrosa con effetti di luce (e le colorazioni Crystal Blue e Midnight Black), mentre la tripla fotocamera si basa su un sensore principale da 48 MP, accompagnato da un grandangolo ed un modulo per la profondità di campo (5 + 2 MP).

Lo smartphone presenta lo slot per microSD ed è dotato della EMUI 12 lato software; non mancano Wi-Fi, Bluetooth 5.1, un ingresso mini jack cuffie da 3.5 mm ed una porta Type-C. Presenti anche il GPS ed una fotocamera selfie da 8 MP, quest'ultima inserita in un sottile notch a goccia.

Il nuovo Huawei Nova Y70 è in preordine sullo store ufficiale del brand e fino al 3 ottobre potrà essere acquistato con uno sconto di 10€: in questo modo il prezzo sarà 219.9€ invece di 229.9€. Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto.

