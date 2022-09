Google potrebbe aver cancellato il prossimo Pixelbook e abbandonato il mercato

Sono passati un bel po' di anni dal rilascio di quello che potrebbe essere stato l'ultimo Pixelbook della storia. Si diceva, infatti, che Google stesse lavorando ad un nuovo chromebook alimentato dalla piattaforma proprietaria Tensor ma, stando alle indiscrezioni, non solo l'azienda avrebbe deciso di annullarne il lancio (atteso per il prossimo anno), ma persino scelto di sciogliere il team che stava lavorando al suo sviluppo.

Google avrebbe cancellato il lancio del prossimo Pixelbook

Facendo riferimento ad informazioni rilasciate da una fonte anonima vicina al gruppo, la redazione di The Verge ha dichiarato che il Pixelbook fosse in una fase di sviluppo piuttosto avanzato, ma che il progetto è stato cancellato a causa di una più ampia riduzione dei costi interni. Stando a quanto riferito, il membri del team responsabile della realizzazione del chromebook sono stati trasferiti ad altri dipartimenti. Google ha risposto alla richiesta di spiegazioni dichiarando di non condividere i suoi piani di prodotti futuri.

Molto probabilmente, Google avrebbe deciso di concentrare le sue risorse in quei mercati che più sono in crescita e più forniscono margine di profitto, come quello degli smartwatch e dei tablet – oltre agli smartphone, chiaramente.

Sappiamo, infatti, che dopo un boom delle vendite registrato tra il 2020 e il 2021 e in buona parte spinto dall'e-learning e dallo smart working, il mercato dei chromebook e dei laptop in generale ha subito un forte rallentamento.

Al momento, non è ancora chiaro se la cancellazione del prossimo Pixelbook implica una più semplice pausa nel tentativo di riorganizzare il team e attendere tempi migliori per il lancio, o un abbandono definitivo del mercato. Non sappiamo, dunque, quali sono i programmi di Google per il futuro. Intanto, però, prepariamoci al lancio dei nuovi smartphone Pixel della serie 7.

