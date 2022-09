Google Foto si aggiorna e stravolge i Ricordi: arriva anche un editor di collage

Google Foto sta per ricevere uno degli aggiornamenti più grandi di sempre, che oltre ad apportare modifiche sostanziali ai Ricordi, introdurrà anche un editor di collage molto avanzato. L'aggiornamento verrà distribuito nelle prossime ore: ecco tutte le novità.

Tutte le novità del nuovo aggiornamento di Google Foto

Dopo ben tre anni dal debutto, Google Foto ha deciso di dare una bella svecchiata a Ricordi, introducendo migliorie e nuove funzionalità volte a rendere i nostri ricordi ancora più speciali. Una delle nuove funzionalità sono gli Stili, ovvero dei particolari layout realizzati da alcuni artisti che hanno deciso di collaborare con il colosso di Mountain View, e che renderanno i nostri ricordi ancora più belli.

Sono state anche introdotte delle migliorie alle animazioni delle foto, con effetti zoom che creano un maggiore dinamismo e nuove interazioni che consentono di scorrere verso l'alto o verso il basso – oltre che a destra o a sinistra – per spostarsi tra i ricordi. Questi includeranno, inoltre, anche i video: nello specifico, per quelli più lunghi un algoritmo di Google si preoccuperà di ritagliare solo i momenti più significativi ed inserirli nei nostri ricordi.

Debutta ufficialmente anche la funzione Cinematic Memories, che aggiunge un movimento 3D che imita quello che potrebbe essersi verificato per realizzare lo scatto; ma diventa anche possibile condividere interi Ricordi, e non più solo foto, con i propri contatti. Questa funzionalità, tuttavia, sembra sia limitata ai soli dispositivi Android.

Oltre ciò, un'altra interessante novità riguarda l'introduzione su Google Foto di un editor di collage, grazie al quale dare vita a bellissimi collage, appunto, sfruttando gli strumenti, i layout e le grafiche che Google ha messo a disposizione. Se siete membri di Google One o siete in possesso di uno smartphone Pixel, potrete beneficiare di funzionalità aggiuntive e accedere ad oltre 30 stili esclusivi. L'editor sarà disponibile sia per Android che per iOS.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il