Rientro in grande stile con le offerte Back To School Honor: sconti e bundle per tutti!

Il ritorno a scuola, nelle aule universitarie e in ufficio colpisce un po' tutto: agosto è al capolinea ed è tempo di prepararsi a riprendere i soliti ritmi quotidiani. Carichi di relax e con le giuste prospettive, siamo tutti pronti a tornare ai nostri compiti (e possiamo già cominciare a pregustare le prossime vacanze). Lo store ufficiale di Honor vi fa fare il pieno di energie in un modo che troviamo decisamente piacevole: con una vagonata di offerte per il ritorno tra i banchi (o dietro una scrivania) e tanti sconti su smartphone, portatili ed accessori smart!

Honor dà il via alla promo Back To School: offerte e bundle scontati, anche con pagamento a rate

La nuova iniziativa promozionale targata HiHonor durerà fino al 25 settembre 2022: avete a disposizione un bel po' di tempo per scegliere i prodotti che più vi interessano (salvo esaurimento, ovviamente) in base alle vostre necessità.

Il relax delle vacanze continua per tutto il mese e voi non dovete far altro che mettervi comodi e dare un'occhiata alle proposte tech di Honor per rimettervi in carreggiata con stile e tornare operativi a pieno regime… e con il portafogli ancora pieno (nonostante il vostro super acquisto)!

Andiamo a dare un'occhiata ad alcune delle occasioni proposte dallo store ufficiale di Honor.

Chi cerca il massimo e non ha paura di ottenerlo troverà pane per i suoi denti con il bundle dedicato ad Honor MagicBook 16, disponibile a 849.9€ con gli auricolari TWS EarBuds 2 Lite. Si tratta di un laptop “importante” e adatto sia allo studio che al lavoro: il terminale offre un corpo premium in alluminio, un ampio display FullView 100% sRGB da ben 16″ ed un processore AMD Ryzen Serie 5000. Parliamo quindi di un modello top con cui ripartire alla grande!

Ovviamente parlare di top senza citare Honor Magic 4 Pro è impensabile: il flagship della compagnia ha lasciato tutti a bocca aperta per stile, potenza e fotocamere. Anche in questo caso è presente un bundle intrigante composto dal telefono, l'indossabile Honor Watch GS 3 e gli auricolari true wireless EarBuds 2 Lite a 999.9€.

Se puntate ad un notebook leggero e prestante, senza spendere una fortuna, lo store HiHonor propone due pacchetti d'eccezione, in base a ciò di cui necessitate. Honor MagicBook X 14 è disponibile in bundle con lo smartphone Magic 4 Lite a 679.8€: parliamo di un portatile dal corpo metallico e stiloso, equipaggiato con il processore i5-10210U e dotato di 8/512 GB (SSD), ed di un telefono elegante e carico di stile. I due prodotti costano 479.9€ e 249.9€ ma se acquistati insieme il prezzo scende di 50€ (quindi 679.8€ invece di 729.8€).

Abbiamo poi Honor MagicBook 15 AMD e l'indossabile MagicWatch 2: singolarmente costano 599.9€ e 119.9€ ma insieme si risparmiano 50€ (il prezzo finale sarà di 669.8€ invece di 719.8€).

Per scoprire tutte le offerte Back To School dello store ufficiale Honor, non resta che dare un'occhiata alla pagina dell'evento tramite il link qui sotto. Infine vi segnaliamo che è possibile pagare a rate i vostri acquisti con Klarna, per la massima comodità!

