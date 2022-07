Il nuovo frullatore smart Xiaomi si trasforma anche in un robot da cucina

Xiaomi ha appena lanciato il nuovo Smart Blender, un frullatore intelligente che può fungere anche da spremiagrumi e robot da cucina. Il tutto a meno di 50€. Ecco i dettagli!

Molto più di un semplice frullatore, ecco tutte le caratteristiche di Xiaomi Smart Blender

Definirlo semplicemente frullatore smart potrebbe essere un tantino riduttivo. Quello lanciato da Xiaomi, infatti, è una vera e propria macchina da cucina che può fungere da frullatore, spremiagrumi e robot da cucina.

Xiaomi Smart Blender sfoggia un design in linea con quello di altri piccoli elettrodomestici lanciati dal colosso cinese, con una zona inferiore rifinita in plastica bianca opaca, un piccolo schermo OLED dal quale selezionare le diverse modalità e un recipiente in vetro che offre una capacità di 800 ml e dall'effetto isolante, per mantenere calde le bevande per un massimo di quattro ore.

Questo frullatore smart può essere infatti utilizzato anche per riscaldare cibo o acqua, essendo dotato di una piastra riscaldante smaltata in ceramica con una potenza di massima di 600 W. Oltre ciò, il dispositivo è dotato di un motore che offre un livello di rumorosità davvero basso di 68 dB, rendendolo uno dei prodotti più silenziosi nella sua categoria. A questo sistema si aggiunge anche una modalità di pulizia profonda che può essere attivata con l'apposito pulsante e grazie alla quale lavare le lame in modo semplice e veloce.

Al momento, il frullatore smart di Xiaomi può essere acquistato esclusivamente in Cina al prezzo di 329 yuan, ovvero circa 48€ al cambio. Al momento non ci sono ancora informazioni sulla disponibilità in Europa. Il prodotto è però apparso sul sito globale di Xiaomi. Un dettaglio che ci fa ben sperare.

