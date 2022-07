Xiaomi 12 Pro Dimensity meglio dello Snapdragon? I possibili motivi

Alla conferenza per la serie 12S, Xiaomi ha presentato anche una curiosa versione del 12 Pro con Dimensity 9000+, bagnando il debutto del nuovo chipset di punta MediaTek. Confrontando le due versioni del precedente flagship Xiaomi, l'idea che possa convenire di più del gemello Snapdragon è una realtà da non escludere, specie in termine di prestazioni.

Perché preferire Xiaomi 12 Pro Dimensity allo Snapdragon

Tralasciando l'aspetto esteriore che è totalmente invariato, Xiaomi 12 Pro Dimensity è uno smartphone top gamma a tutti gli effetti, ma che punta più a dare un boost alle performance piuttosto che alla multimedialità. Il display resta lo stesso, l'ottimo Samsung E5 AMOLED 2K+, ma cambiano le modalità hardware dello smartphone, che ci fanno capire da subito che Xiaomi vuole strizzare l'occhio al gaming come non ha potuto fare con il modello Snapdragon.

A parte il chipset infatti, che non per dire ma ha un picco di clock a 3.2 GHz mentre lo Snapdragon 8 Gen 1 arriva a 3.0 GHz (piccolezze ma possono far differenza), cambia anche la batteria del dispositivo. Questa cresce, visto che il modulo è da 5.160 mAh, quindi con gli ottimi consumi del Dimensity 9000+ ci si potrebbe ritrovare un ottimo dispositivo per giocare. Irrilevante il fatto che si ricarichi a 67W, considerando che l'autonomia potrebbe essere più alta. Anche perché, Xiaomi non ha dimenticato la ricarica wireless a 50W. L'unico “intoppo” sarebbe a livello fotografico ma, ripetiamo, se si guarda alle prestazioni, potreste chiudere un occhio. Anche perché, in ogni caso, Xiaomi 12 Pro Dimensity si ritrova il comparto di 12S base, quindi per nulla da buttare. Il Sony IMX707 è un signor sensore, quindi non si teme un calo di qualità.

Ma soprattutto, in fatto prezzo costa meno: rapportando infatti il costo della versione Dimensity a quella Snapdragon, ci accorgiamo che questa costa circa 100€ in più (581€ circa al cambio contro i 681€ circa). Insomma, se Xiaomi si decidesse a portarlo anche in Europa, chi cerca uno smartphone dalle grandi prestazioni potrebbe ritrovarsi un valido alleato. Nel frattempo, se volete provare l'essenza del nuovo corso di MediaTek, vi lasciamo all'acquisto del nuovo POCO X4 GT con Dimensity 8100.

