Tanti affari per gli OPPO Summer Days: fino a -60% su smartphone, smartwatch e altri prodotti

OPPO ha dato il via ai Summer Days, giornate di offerte imperdibili con sconti fino al -60% su smartphone, smartwatch, smartband, auricolari Bluetooth, speaker wireless e tanti altri prodotti! Se desiderate acquistare un nuovo smartphone o sorprendere qualcuno di importante con un regalo hi-tech, OPPO sta offrendo a tutti i consumatori la possibilità di portare a casa uno o più prodotti ad un prezzo ridotto fino al 60%.

OPPO Summer Days: sconti fino al -60% su smartphone, smartwatch, auricolari e tanti altri prodotti

Le offerte degli OPPO Summer Days si aggiungono a quelle lanciate su Amazon in occasione del Prime Day, che ricordiamo concludersi tra poche ore. Se non volete perdere la possibilità di acquistare prodotti della qualità OPPO ad un prezzo competitivo con la possibilità di ricevere l'ordine a casa in poche ore dall'acquisto, dunque, vi consigliamo di dare un'occhiata alle offerte.

Sul sito ufficiale del brand, tuttavia, troviamo altre offerte alquanto interessanti. Tra queste, ad esempio, segnaliamo il bundle OPPO Find X5 Pro con il flagship del produttore, Enco X, Watch Free, Wireless Charger AirVOOC 50W e cover protettiva Kevlar al prezzo di 1.099,99€ anziché 1.629,99€. Oppure OPPO Reno 6, in offerta al prezzo di 349,99€ anziché 499,99€; OPPO Watch Free con bracciale Limited Edition GIURO X OPPO a 69,99€ anziché 149,99€; OPPO Enco Air a 39,99€ anziché 99,99€; e tanto altro. Affrettatevi! Le offerte saranno valide solo fino a domani, giovedì 14 luglio.

