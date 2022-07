Amazon Prime Day 2022 si tinge di verde OPPO con tante offerte imperdibili

Finalmente è giunta l'ora di fare shopping risparmiando: l'Amazon Prime Day 2022 è cominciato e OPPO si pone subito da protagonista con le sue offerte. Smartphone, cuffie TWS e wearable a prezzi veramente molto competitivi che renderanno sicuramente difficile resistere dall'acquistarli.

OPPO Prime Day 2022: tutte le offerte su smartphone, cuffie TWS e wearable su Amazon

Quali sono i prodotti a marchio OPPO che vanno in offerta durante l'Amazon Prime Day 2022? Non si poteva non iniziare con la serie top gamma di quest'anno, cioè OPPO Find X5, che vede il modello base in sconto a 799.99€, il modello Pro a 999.99€ ed il modello Lite a 393.99€, che lo rende uno smartphone da non sottovalutare.

Se siete invece fan della serie OPPO Reno, su Amazon troverete in sconto Reno 6 Pro a 529.99€ e Reno 7 all'ottimo prezzo di 219.99€ e anche l'ultimo arrivato di casa OPPO, cioè Reno 8 Lite 5G a 349.99€, per non farsi mancare nulla. Per chi cerca invece un ottimo rapporto qualità/prezzo, OPPO A76 è in offerta a soli 159.99€.

Dagli smartphone agli indossabili partendo dalle nuovissime cuffie TWS OPPO Enco X2, con ANC, che scendono in sconto a 149.99€. Per chi invece cerca un alleato al polso, OPPO Watch Free è in offerta a 67.99€ e infine, per chi vuole un dispositivo pensato per le attività sportive, OPPO Band Sport è ora a soli 22.99€.

Ricordiamo che le offerte OPPO per l'Amazon Prime Day hanno una validità di 48 ore, cioè tutto il 12 ed il 13 luglio 2022. Vi lasciamo il link allo store del brand su Amazon: se non doveste visualizzare correttamente il box, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Questo è solo un assaggio delle offerte previste per il Prime Day 2022 di Amazon: iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ai migliori affari sul web per ricevere tutti gli sconti in tempo reale e non perdere nemmeno un'occasione! Approfittane ora!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il