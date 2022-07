OnePlus: fino al 30% di sconto in occasione degli Amazon Prime Day!

I Prime Day 2022 di Amazon sono finalmente giunti e ovviamente non potevano mancare un bel po' di occasioni targate OnePlus: l'intera gamma del brand è in offerta con sconti fino al 30%, sia per quanto riguarda i modelli top che i dispositivi della serie Nord. Voglia di OnePlus? Allora i giorni del 12 e 13 luglio sono il momento perfetto per uno smartphone nuovo di zecca!

Amazon Prime Day 2022: tutta la gamma OnePlus in offerta fino al 30% di sconto

Bando alle ciance e passiamo subito al sodo! Di seguito trovate l'elenco completo dei prodotti della gamma OnePlus in sconto su Amazon: le offerte speciali dei Prime Day 2022 portano tante occasioni!

Gli sconti sui top di gamma OnePlus 10 Pro 5G 12/256 GB: da 999€ a 849€ (-15%) OnePlus 10 Pro 5G 8/128 GB: da 899€ a 769€ (-14%) OnePlus 9 Pro 5G 12/256 GB: da 999€ a 749€ (-25%) OnePlus 9 Pro 5G 8/128 GB: da 899€ a 649€ (-28%) OnePlus 9 5G 12/256 GB: da 799€ a 562€ (-30%) OnePlus 9 5G 8/128 GB: da 699€ a 499€ (-29%)



Gli sconti sulla serie Nord OnePlus Nord 2T 5G 12/256 GB: da 499€ a 469€ (-6%) OnePlus Nord 2T 5G 8/128 GB: da 399€ a 369€ (-8%) OnePlus Nord 2 5G 12/256 GB: da 499€ a 399€ (-20%) OnePlus Nord 2 5G 8/128 GB: da 399€ a 299€ (-25%) OnePlus Nord CE 2 5G 8/128 GB: da 349€ a 279€ (-20%) OnePlus Nord CE 2 Lite 5G 6/ 128 GB: da 299€ a 269€ (-10%)



Per tutte le offerte OnePlus dedicate ai Prime Day 2022 dai un'occhiata allo store ufficiale del brand presente su Amazon (tramite il link presente qui sotto). Se non visualizzi correttamente il box in basso, prova a disattivare AdBlock. Vuoi saperne di più sull'evento più atteso dell'anno? Ecco il nostro approfondimento dedicato al Prime Day!

Voglia di altri sconti su smartphone, notebook, indossabili e quant'altro? Allora iscriviti alla nostra pagina Telegram dedicata ai migliori affari sul web: potrai restare sempre aggiornato con le migliori offerte in tempo reale, in modo da non perdere nessuna occasione. Il Prime Day ti aspetta!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il