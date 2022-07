Honor MagicBook 14 2022 Ryzen ufficiale: tanto potente ma il prezzo scende

La gamma notebook di Honor per il 2022 può definirsi completa: infatti, il brand ha presentato il nuovo Honor MagicBook 14 2022 Ryzen, che si affianca ai modelli Intel e offre un'alternativa più mirata al soft gaming, rispetto alla controparte con specifiche tecniche più votate alla produttività, trovando un prezzo più basso.

Honor MagicBook 14 2022 Ryzen: tutto quello che c'è da sapere

Display e caratteristiche

Tralasciando un design praticamente identico alla versione Intel, il nuovo MagicBook 14 2022 Ryzen trova anch'esso un pannello IPS da 14″ con risoluzione 2K (2.160 x 1.440 pixel), con un picco di illuminazione di 300 nit e contrasto da 1500:1. Passando a ciò che troviamo sotto al cofano, abbiamo parlato di Ryzen ed infatti troviamo le nuove CPU AMD: le configurazioni possibili sono infatti Ryzen 5-6600H e Ryzen 7-6800H, quindi con prestazioni più alte, con APU Zen 3+ integrata. Per la GPU, sono presenti le nuove Radeon 660M e 680M.

Il taglio di memoria disponibile è da 16 GB RAM LPDDR5 e 512 GB SSD. La batteria integrata è a 75 Wh, che si carica completamente in un'ora e 20 minuti. Quanto alle porte, abbiamo due ingressi Type-C, uno USB-A 3.2 Gen 1, jack audio e un HDMI 2.0. Presenti poi Wi-Fi 6 ax, supporto NFC (con Magic-Link) e Bluetooth 5.2. Lato software, infine, è presente Windows 11 con ottimizzazione OS Turbo per amplificare le prestazioni.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Honor MagicBook 14 2022 arriva dunque nel mercato cinese in due configurazioni di prezzo: il modello con Ryzen 5 ha un costo di circa 754€ (5.199 yuan), mentre il modello con Ryzen 7 ha invece un costo di circa 826€ (5.699 yuan). Al momento non c'è un piano per la distribuzione Global di questo modello (così come quello Intel), ma immaginiamo che il brand alla fine li porti entrambi, così da completare anche il catalogo internazionale.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri il