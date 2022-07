Tronsmart Force Max è il nuovo super speaker per un divertimento senza limiti

Tronsmart ha lanciato Force Max 80W Outdoor Speaker, una potente cassa Bluetooth grazie alla quale accompagnare le vostre giornate estive con tutta la musica che preferite. Il dispositivo può essere facilmente portato con sé in spiaggia, in campeggio, in montagna o in qualsiasi altro posto, grazie alla presenza di una tracolla integrata. Per un divertimento che non conosce limiti.

Tronsmart Force Max 80W, un nuovo super speaker per la vostra estate

Tronsmart Force Max 80W Outdoor Speaker è la cassa Bluetooth perfetta per l'estate, per animare le giornate in spiaggia o le rimpatriate con gli amici. Questo dispositivo può essere controllato comodamente con la propria voce, essendo compatibile con Siri, Cortana e Google, ed offre fino a 13 ore di riproduzione musicale. In alternativa, la riproduzione musicale può comunque essere controllata manualmente con gli appositi pulsanti integrati.

Dal design solido e impermeabile (IPX6), il nuovo speaker firmato Tronsmart offre resistenza e praticità. Oltre a fungere da cassa Bluetooth, infatti, Force Max può anche essere utilizzato come powerbank per ricaricare lo smartphone e continuare ad ascoltare tutta la propria musica preferita.

Tronsmart Force Max 80W Outdoor Speaker è poi dotato di tecnologia SoundPulse, per un suono potente, cristallino e privo di distorsioni anche quando l'audio è al massimo volume, supporta la tecnologia Tri-bass EQ e la True Wireless Stereo Pairing: accoppiando due Force Max, sarà possibile creare un'esperienza surround con un potente audio stereo.

Lo speaker può essere acquistato ad un prezzo scontato grazie al codice coupon dedicato. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti ? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato alle migliori offerte di Geekbuying, insieme al pulsante per iscrivervi… così da non perdervi nessuna occasione! E fidatevi, di occasioni ce ne sono tante e per tutte le tasche!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il