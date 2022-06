Amazon lancia Blink Video Doorbell, il suo primo videocitofono

Le nostre case si avviano ormai ad essere sempre più intelligenti e comode, che sia per gli interni o per gli esterni. E se parliamo di quest'ultimo dettaglio, avere un dispositivo di riconoscimento come il nuovo videocitofono smart Amazon Blink Video Doorbell con Alexa è sicuramente una garanzia, soprattutto in fatto di sicurezza.

Amazon Blink Video Doorbell: tutto sul nuovo videocitofono con Alexa

Come è strutturato il nuovo Blink Video Doorbell? Il dispositivo principale è quello che possiamo definire un vero e proprio videocitofono da apporre fuori la porta di casa, visto che è dotato di una videocamera in grado di visualizzare, che sia sullo smartphone o sui dispositivi Echo Show, chi bussa alla nostra porta, tramite l'apposito campanello.

Quando qualcuno suona, l'app Blink vi invia una notifica e questo accade anche in caso di movimento fuori la porta. Tra l'altro, se non volete sostituire il campanello già presente, potete collegarlo al Video Doorbell per creare una situazione unificata. Tra l'altro, potete salvare i video di quello che registra la camera.

La durata garantita, tramite batterie stilo AA, è di circa 2 anni nel caso fosse attivato il Sync Module 2. Quanto a connettività, è totalmente compatibile con Alexa e potete addirittura parlare con chi è fuori la porta. A proposito di esterno, il dispositivo Blink Video Doorbell è resistente alle intemperie. Se servisse, potete anche affidarvi ad accessori utili come il supporto LED Blink Floodlight Mount per illuminare la zona di movimento ed il Solar Panel Mount che permette di mantenerlo sempre carico.

Prezzo e disponibilità Italia

Il nuovo videocitofono smart Amazon Blink Video Doorbell arriva al prezzo di lancio di 59.99€ sullo store in Italia, che per ciò che offre è davvero ottimo. Vi lasciamo il link all'acquisto qui in basso. N.B. Se non doveste visualizzare il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il