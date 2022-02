La pendrive Xiaomi è veloce, resistente e funziona anche su smartphone

Tra i tanti accessori per i prodotti Xiaomi, tra i più utili possiamo trovare la nuova chiave USB a doppia porta. Infatti, il brand ha lanciato una soluzione Flash USB con doppia interfaccia ad un prezzo tutto sommato giusto per il tipo di prodotto.

Rispetto alla storica Pen Drive USB di Xiaomi, questo modello è sicuramente meno pensato per lo stile ma più per l'utilizzo che se ne fa. Infatti, la Dual Interface U Disk è realizzata tutta in zinco con uno spazio dedicato al cambio di interfaccia. Infatti, questo dispositivo integra sia un'uscita USB-A, sia un'uscita USB-C.

Xiaomi Dual Interface U Disk: tutto sulla nuova chiave USB a doppia uscita

Quanto alle capacità, abbiamo un supporto al protocollo USB 3.2 Gen 1, che permette una velocità di lettura fino a 150 MB/s. In più, è presente una configurazione UDP, che permette di avere chip più piccoli ma trasferimenti file più stabili. La compatibilità di questa chiave USB si divide tra Windows dalla versione 7 in poi, MacOS dalla 10.6 in poi e Android 4.4 come OTG, quindi anche per i tablet come Xiaomi Pad 5. Quanto alla capienza, abbiamo uno storage da 64 o 128 GB.

La nuova chiave USB Xiaomi Dual Interface U Disk è disponibile su Aliexpress al costo di 23€ per la variante da 64 GB, salendo a 36€ per quella da 128 GB.

