vivo X51 5G scende al miglior prezzo su Amazon con questo coupon

L'ex flagship vivo X51 5G torna a far parlare di sé dopo un po' di tempo lontano dai riflettori con questa offerta imperdibile per gli appassionati del brand, applicabile tramite coupon Amazon: scopriamo più nel dettaglio questo piccolo gioiellino e come fare per risparmiare.

vivo X51 5G: l'ex flagship ad un prezzo super tramite coupon Amazon

Questo smartphone targato vivo lo conosciamo piuttosto bene: un design accattivante, con una back cover in vetro opaco e display AMOLED Full HD+ curvo ai bordi da 6.56″. Lato hardware il modello x51 5G monta un processore Snapdragon 765G, affiancato da 8 GB di memoria RAM LPDDR4X e 256 GB di memoria UFS 2.1 non espandibile. Il vivo x51 5G offre il supporto Dual SIM e Wi-Fi 6, una fotocamera principale da 48 + 13 + 8 + 8 MP ed una batteria da 4.315 mAh con ricarica rapida a 33W. Insomma, un dispositivo completo a tutto tondo!

Se volete approfittare di questa allettante opportunità dedicata a vivo X51 5G, qui di seguito troverete il collegamento all'offerta attivabile tramite coupon Amazon: per poterne usufruire, vi basterà spuntare la casella immediatamente sotto il prezzo dello smartphone. Così facendo, vi ritroverete lo sconto direttamente nel carrello al momento dell'acquisto. Affrettatevi: l'offerta scade il 7 febbraio 2022! Se non visualizzate correttamente il box qui sotto provate a disattivare AdBlock.

Siete incuriositi dal vivo x51 ma volete saperne di più prima di acquistarlo? Allora andate subito a leggere la recensione dell'ex flagship vivo!

