La nuova serratura intelligente Xiaomi Tuya costa poco e dona un tocco smart alla tua casa

Voglia di rendere ancora più “intelligente” la tua casa? Allora è il momento di passare ad una serratura smart e l'occasione arriva da Banggood con Tuya S1, direttamente da Xiaomi YouPin, in offerta codice sconto ad un prezzo super. Ovviamente non manca la spedizione gratis dai magazzini europei dello store!

La nuova serratura smart Tuya arriva su Banggood ed è già in offerta con codice sconto

Realizzata in lega di alluminio, la serratura smart Tuya S1 da Xiaomi YouPin offre vari metodi di sblocco. È possibile sfruttare l'applicazione companion, l'impronta digitale, una password oppure una card magnetica: insomma, tanti metodi in base all'esigenza dell'utente. Il funzionamento è garantito da 4 batteria AAA, mentre il design generale è decisamente minimal ma senza rinunciare allo stile. Insomma, se puntate ad una casa smart fatelo in modo completo, spendendo poco e donando un tocco di tech anche alle porte.

La nuova serratura smart Tuya S1 arriva da Xiaomi YouPin ed è disponibile all'acquisto su Banggood, con codice sconto e spedizione direttamente dall'Europa. Di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

