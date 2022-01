Pulisci anche gli angoli più bui con l’aspirapolvere HCBOO in offerta

La casa, si sa, va pulita in ogni angolo, ma non sempre riusciamo ad arrivare negli angoli più bui o comunque ci può sfuggire della polvere. Ma grazie all'aspirapolvere ciclonico senza fili HCBOO, tutto questo non è più un problema, soprattutto se è in offerta con codice sconto sullo store di GShopper, a cui si aggiunge una comoda spedizione dall'Europa.

Codice sconto HCBOO: come risparmiare sull'aspirapolvere senza fili in offerta

L'aspirapolvere HCBOO segue un po' lo stile della categoria, con una struttura centrale allungata a cui si abbinano le varie spazzole per pulire ed il nucleo centrale al lato opposto, dove risiede il motore. A livello di specifiche tecniche, abbiamo una potenza di aspirazione 20 kPa, ottenibili grazie ad una potenza generale di 180W.

La batteria da 2.200 mAh permette di raggiungere un'autonomia di 35 minuti a massima potenza, così da poter coprire un po' tutta l'area che serve. Tra l'altro, dicevamo degli angoli bui, che ora sono raggiungibili grazie alle luci LED della spazzola principale.

Ma come possiamo ottenere un ottimo prezzo per questo aspirapolvere senza fili? HCBOO Vacuum Cleaner è disponibile sullo store di GShopper in offerta, con spedizione dai magazzini europei, ad un costo molto accessibile grazie al codice sconto dedicato. N.B. Se non doveste visualizzare il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti? Allora date un'occhiata al nostro canale Telegram dedicato a GShopper, con tantissime offerte dedicate ai prodotti della casa cinese che diventano ancor più golose con la spedizione dai magazzini EU e – ovviamente – con pagamento sicuro tramite PayPal.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il