Il nuovo trapano con display Xiaomi HOTO è una manna dal cielo per il fai da te

Dopo il modello targato Mijia, su YouPin ha fatto capolino anche il nuovo trapano senza fili con display, questa volta a marchio Xiaomi HOTO. Se siete amanti del fai da te e volete una mano dalla compagnia cinese, allora avete trovate l'accessorio che fa al caso vostro: il trapano wireless debutta anche per noi occidentali con spedizione dall'Europa grazie allo store Goboo!

Il nuovo trapano con display Xiaomi HOTO arriva da YouPin ma è già disponibile dall'Europa

Per quanto riguarda il marchio HOTO, non ci sarebbe bisogno di presentazioni: si tratta di un brand partner di Xiaomi particolarmente attivo su YouPin e specializzato proprio in accessori per il fai da te (tra avvitatori, pistole a caldo e quant'altro). Per quanto riguarda il trapano senza fili con display lanciato di recente, si tratta di una soluzione equipaggiata con un pannello sul retro, visibile impugnando il dispositivo. Intorno al piccolo schermo sono posizionati i pulsanti per l'accensione e per la regolazione della potenza; a bordo troviamo poi un motore brushless con coppia fino a 30 Nm. Inoltre il dispositivo arriva con ben 18 punte (tra cui 4 per il metallo e 4 per il legno), per ogni evenienza. La batteria si ricarica tramite Type-C ed ha una capienza di 2.000 mAh.





Il nuovo trapano senza fili con display di HOTO arriva da Xiaomi YouPin e debutta anche per noi grazie a Goboo, ovviamente a prezzo scontato e con spedizione direttamente dai magazzini europei dello store. Se siete interessati, di seguito trovate il link all'acquisto: nel caso in cui non visualizziate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

