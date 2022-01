OPPO Reno 6 Pro è imperdibile al minimo su Amazon!

La serie OPPO Reno 6 e 6 Pro è arrivata in Italia con tanta curiosità e questa si amplifica quando questi sono in offerta. Come nel caso del minimo storico per OPPO Reno 6 Pro sullo store di Amazon, che risulta essere un prezzo davvero competitivo.

Offerta OPPO Reno 6 Pro: come risparmiare sul medio-top gamma al minimo storico

OPPO Reno 6 Pro, come potete vedere anche nella nostra recensione, è uno smartphone molto completo con tante specifiche tecniche da top gamma. Come il suo display curvo AMOLED con refresh rate a 90 Hz, ma anche il potente e prestante Snapdragon 870.

A questo va poi abbinato un comparto fotocamera di tutto rispetto che vede il sensore principale da 50 MP IMX766 di solito destinato ai flagship, ma anche una selfie camera da 32 MP per scatti di grande livello. E se andate di fretta, grazie alla ricarica a 65W, ricaricare la batteria non sarà mai un problema.

Trovate quindi OPPO Reno 6 Pro, in offerta al minimo storico, sullo store di Amazon, dove potete avvalervi della comoda spedizione diretta dell'eCommerce e tutte le garanzie per l'assistenza che fornisce. Se però volete tentare la fortuna e risparmiare ancora qualcosa, il medio-top gamma OPPO è anche su eBay, ma i pezzi sono limitatissimi!

