Redmi Note 11 Global: ecco quando uscirà, quanto costerà e in che versioni

Dopo il debutto fuori dalla Cina del modello Note 11T e i vari dettagli in merito alla versione 11S, finalmente arrivano novità anche per quanto riguarda il mercato europeo. Un nuovo leak ci svela quando uscirà Redmi Note 11 Global e quanto costerà in Europa: andiamo a vedere i vari dettagli su versioni e prezzo di vendita alle nostre latitudini!

Redmi Note 11 Global sta arrivando: spuntano i dettagli su prezzo e uscita in Europa

Ovviamente, come al solito in questi casi, è bene tenere a mente che quanto riportato è frutto di un'indiscrezione, quindi è da prendere con le dovute precauzioni fino ad una conferma da parte di Xiaomi. Partiamo con i dettagli in merito a quando uscirà Redmi Note 11 Global: una nostra fonte affidabile riferisce che la versione europea arriverà verso fine gennaio o inizio febbraio. Non dovrebbe mancare molto, ma anche in questo caso l'ultima parola spetta alla compagnia cinese.

Ma quanto costerà Redmi Note 11 in Europa? Anche in questo sono presenti varie indiscrezioni: i nuovi modelli arriveranno da noi nelle colorazioni Star Blue, Graphite Black e Twilight Blue. Per quanto riguarda invece il prezzo di Redmi Note 11, si partirà da 250€ per la versione base da 4/64 GB. La variante da 4/128 GB sarà proposta a 290€ mentre il modello maggiorato – da 8/128 GB – debutterà a 330€.

Ovviamente si tratta di prezzi europei e potrebbero cambiare in base al paese; inoltre ricordiamo ancora una volta che si tratta di un'indiscrezione.

Volete sapere tutto su Redmi Note 11 Global? Allora date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato al prossimo medio gamma di Xiaomi!

