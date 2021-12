SmartMi: dopo la domotica Xiaomi, anche un’auto EV?

Al mega-evento di mesi fa, assieme al primo pieghevole, di Mi 11 Pro e Ultra, Mi 11i, Mi 11 Lite e Mi Band 6, abbiamo assistito alla presentazione di Xiaomi Auto. Di questo progetto abbiamo parlato in lungo e largo, ma a quanto pare l'idea di tuffarsi nel mondo delle auto elettriche avrebbe contagiato anche altre aziende attigue. No, non sto parlando né di Redmi né di POCO, bensì di una delle innumerevoli aziende che compongono l'ecosistema domotico attorno al marchio di Lei Jun. Nello specifico, sarebbe SmartMi la compagnia indiziata, stando a un report direttamente dalla Cina.

Dopo Xiaomi, anche SmartMi starebbe preparando la sua prima auto elettrica

Se si pensa a SmartMi, quello che viene in mente è l'azienda che lavora con Xiaomi per comporre la sua casa domotica. Nel suo catalogo troviamo prodotti come purificatori d'aria e umidificatori ma anche ventilatori, stufe elettriche, WC smart, caricatori elettrici, sensori per la qualità dell'aria e mascherine. Parliamo di una delle compagnie di terze parti più prolifiche e apprezzate, come dimostra il fatto che abbia fatto il suo debutto anche in Europa.

Conosciuta anche come Zhimi Technology in Cina, il report cinese svelerebbe che SmartMi starebbe pianificando il suo ingresso non soltanto nel mondo dell'elettronica di consumo, ma anche in quello automobilistico. Scendendo più nel dettaglio, il primo veicolo targato SmartMi sarebbe un SUV, la cui produzione sarebbe però indipendente dalla filiera di Xiaomi.

Per quanto strano possa sembrare che un'azienda come SmartMi si cimenti in un progetto del genere, l'azienda sarebbe già in contatto con diverse aziende di progettazione. È possibile che SmartMi si appoggi all'aiuto di una delle varie case automobilistiche della Cina: penso ad esempio a BYD, nota per collaborare anche con Xiaomi per l'assemblamento dei suoi smartphone.

con 25 super offerte da svelare ogni giorno fino a Natale

⭐️ Scopri il