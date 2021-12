iQOO presenta il caricabatterie GaN della serie 9: piccolo, ma potente!

iQOO 9 e 9 Pro avranno il compito di essere gli outsider della categoria top gamma e puntano a farlo con molte specifiche interessanti. Tra questi c'è il supporto alla ricarica ultra-rapida, che sui due modelli sarà a 120W e per questo, iQOO presenterà un suo caricabatterie GaN proprio con tale potenza ma dalle dimensioni ridotte.

iQOO: tutti i dettagli del nuovo caricabatterie GaN 120W

Come possiamo vedere dalle immagini ufficiali su Weibo, anche le dimensioni del caricabatterie iQOO sono particolarmente compatte rispetto ai precedenti, a simboleggiare il fatto che non sia più necessario ottenere caricatori enormi per la ricarica ultra-rapida.

Ed in effetti, il volume è ridotto del 26% ed il peso è di soli 135 grammi, quindi 35 grammi più leggero. In più, ora è presente un ingresso Type-C, rispetto invece a quanto visto finora con attacco Type-A. Queste sono, sostanzialmente, le qualità che si ottengono affidandosi alla tecnologia con Nitruro di Gallio.

Ma il caricabatterie iQOO non sarà solo pensato per i flagship del brand. Infatti, grazie al supporto Power Delivery è possibile ricaricare i notebook fino a 65W, oltre che probabilmente altri dispositivi abilitati alla ricarica ultra-rapida. Insomma, pare proprio che il sub-brand di vivo non voglia lasciare nulla al caso, facendo da ispirazione addirittura alla prossima serie X proprio della “Fabbrica Blu“.

Non sappiamo ora se iQOO lo metterà in vendita anche separatamente, ma conoscendo i brand cinesi, non è affatto escluso.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il