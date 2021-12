I regali tech per mamma e papà

I prodotti tech sono ormai permeati nel nostro quotidiano e, ora che siamo ormai al giro di boa per i regali di Natale, abbiamo pensato di dare qualche suggerimento ai ritardatari: non sapete cosa acquistare ai vostri genitori? La nostra piccola guida di “sopravvivenza” ai regali di Natale vi potrà essere d'aiuto.

All'interno di questa guida, infatti, troverete alcune tra le migliori idee regalo tech per mamma e papà e, niente paura, ce n'è per tutte le tasche! I consigli che vi daremo nel corso di questa guida saranno – in buona sostanza – raccolti in 12 prodotti che cercano di ricoprire una grande varietà di gusti: insomma, vi consigliamo di guardarli tutti per bene perché potreste trovare dei gadget interessantissimi dei quali non eravate a conoscenza.

Idee regalo per Natale 2021

Idee regalo tech per papà | Natale 2021

Muzen OTR

Partiamo subito con un prodotto che si presta, forse meglio di ogni altro, ai regali di Natale. Ci riferiamo ad uno degli speaker bluetooth più iconici degli ultimi anni: Muzen OTR, una cassa vintage che richiama lo stile anni '60 che, però, offre una tecnologia tutt'altro che “vecchia”. Nonostante l'aspetto, la piccola Muzen OTR ha connettività Bluetooth integrata e Radio FM con una resa del suono niente male.

Cavatappi automatico Xiaomi

Ora vi offriamo un classico, ma rivisitato. Quante volte avrete visto vostro padre ricevere un cavatappi in regalo? Bene, questo non ha nulla a che fare con i classici “attrezzi” da cucina. Il cavatappi di Xiaomi, infatti, oltre ad essere particolarmente elegante, è completamente automatizzato ed offre quel tocco di genialità che fa la differenza.

Tineco Floor S5 Combo

È stata definita la miglior scopa elettrica senza fili, proprio in virtù di un'ottimo programma di connettività e funzioni smart. Proprio per questo abbiamo pensato di inserirla, a sorpresa, nella lista di papabili regali: potrete regalare qualcosa di fuori dal comune che intrigherà per le sue funzionalità innovative.

JIMMY JV85

Se l'idea di regalare un'aspirapolvere a vostro padre vi è piaciuta, ma non disponete del budget necessario per acquistare la S5 Combo che vi abbiamo presentato sopra, la sempreverde JIMMY JV85 si presenta come un'alternativa più che valida considerando nel suo complesso il rapporto qualità/prezzo.

Amazfit GTR

Passiamo ad un altro superclassico rivisitato. L'orologio, nel nostro natale Tech si trasforma in uno smartwatch e, più precisamente, lo decliniamo con l'Amazfit GTR, un dispositivo che, pur non essendo di ultima generazione, permette di accedere a gran parte delle funzionalità offerte dai wearable, dalla fruizione di notifiche alla possibilità di controllare il battito cardiaco ed i programmi d'allenamento. Scelta, ancora una volta, fatta considerando il rapporto qualità/prezzo: il GTR ad oggi è disponibile all'acquisto su Amazon a poco più di 60€.

Idee regalo tech per mamma | Natale 2021

Tile Pro 2022

Quante volte avrete sentito vostra madre rovistare nella borsa in cerca di chiavi di casa od altro? Probabilmente non ne eravate a conoscenza ma esistono dei piccolissimi portachiavi che potrebbero risolvere il problema. Tile Pro 2022, infatti, non è ingombrante e può essere utilizzato come un semplice portachiavi ma, al momento giusto, sfruttando lo smartphone, servirà anche a rintracciare il prodotto “smarrito”.

Bear Air Fryer da 3L

Vostra madre è particolarmente legata alle modalità di cucina tradizionali? Con questo regalo le farete cambiare completamente idea. La friggitrice ad aria agevola i compiti in cucina e permette di avere sapori nuovi, pur non servendosi di fritture pesanti. Insomma, se non ne siete ancora in possesso, il Natale può essere un'ottima scusa per procurarsi una friggitrice ad aria.

Tineco S11

Per par condicio, come per papà, anche per mamma, proponiamo un'aspirapolvere senza fili di Tineco, azienda particolarmente florida nel settore. In questo caso la nostra scelta ricade sulla Tineco S11, prodotto maneggevole che comunque non disdegna potenza e funzionalità smart: una vera sicurezza che viene premiata nel rapporto qualità prezzo.

59S Sterilizzatore UV Professionale

Potrebbe sembrare una piastra per capelli, ma no. Il nostro incipit è stato chiaro: potreste trovare prodotti di cui ignoravate l'esistenza e questo potrebbe essere uno di quelli. Si tratta di uno sterilizzatore da borsa che funziona tramite una batteria integrata. All'occorrenza, infatti, potrete estrarre il prodotto e sterilizzare l'area d'interesse, che vi troviate ad un tavolino del bar o su una panchina: un prodotto particolare che sicuramente sortirà stupore.

Anbooc – Scaldamani ricaricabile

Un astuccio dal design accattivante e di un'utilità disarmante (sopratutto in questi periodi). Ci riferiamo al power bank scaldamani. Un prodotto che abbiamo provato, particolarmente apprezzato e che proprio per questo ci sentiamo di consigliare come ipotetico regalo. Grazie ai 5.000 mAh interni, infatti, il prodotto è in grado di dar energia ad una resistenza che, tramite l'astuccio gommoso irradia calore e può tornare utile sia tra le mura di casa che per strada. Inoltre, funzionalità non da poco: dotati di un cavo USB potrete ricaricare lo smartphone nei momenti di bisogno.

N.B. Se non doveste visualizzare i link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

