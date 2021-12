Recensione giubbotto riscaldante Electric Heated Vest: è davvero lo smanicato perfetto per Lei?

Con l'inverno che incalza, bisogna sapersi coprire a dovere, ma anche non sfigurare in quanto a stile. E se il semplice giubbotto non basta, un modello riscaldante come quello smanicato da donna Electric Heated Vest può essere una soluzione e per questo lo abbiamo provato in recensione: ci avrà riscaldato a dovere?

Recensione Electric Heated Vest | Giubbotto smanicato riscaldante Donna

Design e materiali

Il design scelto per questo giubbotto smanicato è molto casual e può andar bene sia per donne amanti del vestiario sportivo, sia per chi è più avvezza all'eleganza, sebbene non sia da evento mondano. Diciamo che il suo stile simil-bomber non sfigura nella quotidianità ed è utile magari se si va in settimana bianca. Il materiale scelto per l'esterno e l'interno è il poliestere, mentre le placche riscaldanti sono realizzate in fibra di carbonio. Questa combinazione permette di renderlo impermeabile, anti-vento e traspirante. Presente poi un doppio tasto funzione, che come vedremo dopo sarà un po' il controller di questo indumento.

Piccolo spaccato sulla vestibilità: possiamo confermare che la taglia che si va a scendere veste giusta, quindi crediamo sia discrezione dell'utente valutare se andare più comodi di quanto serve o semplicemente rimanere nella propria misura.

Funzionamento – giubbotto smanicato riscaldante

E veniamo al clou di questa recensione, dove ci chiediamo: come funziona questo giubbotto riscaldante? Come altri modelli simili, esso per funzionare ha bisogno di essere alimentato da un power bank, tramite un attacco USB posto nella tasca interna. Fatta questa premessa, parliamo ora dell'azione specifica di questo prodotto. Le parti riscaldate sono nella zona del collo, della schiena e nell'area delle tasche.

Il riscaldamento è suddiviso in tre modalità, che possiamo regolare con il precedentemente menzionato doppio tasto funzione. Doppio perché comprende l'area posteriore e l'area inferiore, che quindi possono essere riscaldate in maniera non univoca. Nello specifico delle tre modalità, la prima (contrassegnata da luce blu) raggiunge i circa 39 °C, mentre la seconda (di media entità) con luce bianca ci permette di riscaldarci fino ai 48 °C. Infine, la modalità massima ci scalda fino a 60 °C ed è contrassegnata da una luce rossa.

E da qui ci colleghiamo a quanto ci tiene caldi questo giubbotto riscaldante in recensione. Chi l'ha provato l'ha trovato un calore non invasivo e molto confortevole, che ha permesso di superare giornate abbastanza fredde senza problemi. Il consiglio è di utilizzare un power bank da almeno 10.000 mAh per avere più ore di copertura. Se siete all'interno, è consigliato utilizzare una temperatura medio/bassa, mentre all'esterno si può andare di modalità massima ma solo se il meteo è più rigido.

Giubbotto smanicato riscaldante Electric Heated Vest – Prezzo e conclusioni

Che cosa possiamo dire, in conclusione di recensione, di questo giubbotto smanicato riscaldante? L'Electric Heated Vest è, per chi lo gradisce a livello stilistico, sicuramente un regalo a se stessi o a qualcuno decisamente azzeccato. Questo non solo per quanto riguarda le sue funzionalità, semplici ma inquadrate, bensì anche per il suo range di prezzo. Su store come Banggood infatti è possibile trovarlo anche sotto i 30€ ed è decisamente un prodotto da non sottovalutare. Non è un indumento pesantissimo, però questo è anche dettato dalla sua azione: quindi, se cercate un prodotto del genere, non esitate a valutare questo.

