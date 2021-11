SmallRig Mobile Video Cage: rendi il tuo iPhone una fotocamera professionale

Negli ultimi tempi gli smartphone, soprattutto gli iPhone, sono diventati vere e proprie fotocamere professionali o quanto meno, i professionisti si avvalgono dei loro strumenti per migliorare la loro esperienza. Ma se ci fosse un modo per rendere gli smartphone ancora più professionali ma senza incorrere in cadute? Tutto questo ora è possibile grazie a SmallRig Mobile Video Cage, supporto fotografico sia per iPhone 13 Pro che Pro Max ed è ora in offerta con un prezzo molto competitivo.

SmallRig Mobile Video Cage: tutti i dettagli del supporto fotografico per iPhone 13 Pro

Come si compone questo accessorio pensato per massimizzare le prestazioni del content creating tramite mobile? Anzitutto, il suo frame, sebbene sia rinforzato, permette di utilizzare tutti i tasti dell'iPhone ma anche al LiDAR e tutti gli altri obiettivi, oltre che della ricarica wireless.

In più, è possibile attaccarvi obiettivi con attacco M o filettati da 17 mm con tanto di copriobiettivo posteriore intercambiabile, così da amplificare le possibilità di ripresa e scatto. E proprio per questa sua qualità, dispone di più punti di montaggio al fine di integrare microfoni, luci LED, maniglie e treppiedi.

Quanto a ciò che può fare in azione SmallRig Mobile Video Cage può supportare riprese orizzontali e verticali, così da non perdere un colpo tra videografica professionale, live streaming o vlogging. Tra l'altro, l'installazione rapida e semplice è possibile grazie ad una chiave per il montaggio e lo smontaggio.

Tornando invece alla protezione dedicata del frame rinforzato, esso è composto da cuscini integrati che permettono l'assorbimento degli urti e la resistenza ai graffi.

Dove comprare

Trovate il nuovo supporto fotografico SmallRig Mobile Video Cage per iPhone 13 Pro sullo store ufficiale ad un prezzo davvero buono grazie al codice dedicato che ve lo sconta del 20%, che trovate nei box qui in basso. N.B. Se non doveste visualizzare i link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Articolo Sponsorizzato.

clicca per la nostra imperdibile guida e per scoprire i migliori affari!

💰 Sta arrivando il Black Friday con ledell'anno da