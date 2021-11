POCO X3 NFC si aggiorna alla MIUI 12.5 Global Enhanced | Download

Xiaomi ha ufficialmente dato il via all'ultima fase di aggiornamento alla MIUI 12.5 Enhanced, ora in fase di rilascio su POCO X3 NFC. Dopo essere stata rilasciata sul più recente modello GT, l'aggiornamento software è stato portato anche sul modello caratterizzato da Snapdragon 732G e dal peculiare modulo fotografico posto sul retro. Anche perché si inizia già a parlare del suo successore, POCO X4 NFC, ma fortunatamente Xiaomi non sembra averne interrotto il supporto agli updates.

Parte l'aggiornamento MIUI 12.5 Enhanced per POCO X3 NFC

L'aggiornamento alla MIUI 12.5 Enhanced è rappresentato dalla build V12.5.4.0.RJGMIXM, pertanto parliamo di un update per il momento in fase Global. Inoltre, è ancora in fase Stable Beta, pertanto sta venendo rilasciato solamente ai Beta Tester del programma Mi Pilot. Resta da attendere il suo rilascio anche sotto forma di ROM per l'Europa, ma intanto sappiate che una delle novità dell'aggiornamento è l'introduzione della funzione Virtual RAM. Se proprio non voleste attendere, potete scaricare e installare manualmente l'aggiornamento (a vostro rischio e pericolo):

Scarica MIUI 12.5 Enhanced per POCO X3 NFC

MIUI 12.5 Enhanced – Changelog

Prestazioni rapide. Più autonomia tra le ricariche.

Algoritmi mirati – I nostri nuovi algoritmi allocheranno dinamicamente le risorse di sistema in base a scene specifiche, garantendo un'esperienza fluida su tutti i modelli.

Atomized Memory – Il meccanismo di gestione della memoria ultra-fine renderà l'utilizzo della RAM più efficiente.

Liquid Storage – Nuovi meccanismi di archiviazione sensibili manterranno il tuo sistema vibrante e reattivo con il passare del tempo.

Bilanciamento intelligente – I miglioramenti del sistema principale consentono al tuo dispositivo di sfruttare al meglio le specifiche hardware di punta.

