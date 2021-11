CHUWI sfida Teclast per il Black Friday: GemiBook Pro, CoreBook X e non solo, in sconto su Amazon

Dopo aver visto la valanga di sconti per i portatili Teclast, ora tocca alla risposta di un altro grande brand specializzato il terminali economici e convenienti. Andiamo a dare un'occhiata alle offerte di CHUWI in occasione del Black Friday 2021, con alcuni dei notebook più interessanti dell'azienda in promo su Amazon, con spedizione Prime.

Notebook CHUWI in offerta su Amazon per il Black Friday: occasioni per tutti i gusti

Tra i modelli in sconto sono presenti nomi di tutto rispetto come CHUWI CoreBook X, soluzione equipaggiata con un processore Intel Core i5-8259U (supportato da 8 GB di RAM e 512 GB di storage SSD) e dotata di un ampio display da 14″, in un corpo elegante e leggero. Abbiamo l'apprezzatissimo GemiBook Pro, sia in versione Celeron J4125 che N5100, mentre per chi cerca la massima produttività troverà pane per i suoi denti con il modello LarkBook, portatile dotato di un display da 13.3″ Full HD con pannello touch.

Comunque bando alle ciance e passiamo alle offerte sui notebook CHUWI presenti su Amazon in occasione del Black Friday 2021: di seguito trovate il link all'acquisto per tutti i modelli disponibili, ovviamente con tanto di spedizione Prime. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

