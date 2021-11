Bassa latenza low cost: le Tronsmart Battle tornano in offerta da Europa

Sempre più spazio si sta dando al gaming da mobile e le chat di gruppo in-game sono ormai all'ordine del giorno. Per questo, avere un buon paio di auricolari con bassa latenza è veramente importante. Un assist ci viene dagli auricolari TWS a bassa latenza Tronsmart Battle, ora tornati in offerta con codice sconto su Geekbuying e soprattutto con spedizione da Europa.

Tronsmart Battle: gli auricolari TWS a bassa latenza in offerta con codice sconto su Geekbuying

Le cuffie Tronsmart si presentano in conformazione semi in-ear, che permette di avere una comodità maggiore nell'indosso, mentre il case di ricarica molto particolare richiama l'anima gaming del prodotto. Chicca interessante della custodia è proprio il coperchio non solo trasparente, ma anche rotante, il che è davvero difficile da trovare su altri modelli.

Passando alle caratteristiche, abbiamo ottimi driver da 13 mm, oltre alla possibilità di avvalersi di vari controlli touch. Uno di questi ci permette lo switch alla modalità bassa latenza, vera peculiarità dei Tronsmart Battle. Presente il Bluetooth in standard 5.0. Molto carina il gioco di luci LED RGB.

Trovate quindi gli auricolari TWS a bassa latenza Tronsmart Battle in offerta con codice sconto di Geekbuying, a cui si abbina la comoda spedizione da Europa per riceverle in tempi brevi.

