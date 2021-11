Huawei Watch GT 2/2e, arriva il supporto alle app terze parti

Sebbene siano stati succeduti dai Watch GT 3 e i Watch 3, Huawei Watch GT 2 e 2e possono ancora dire la loro ai nostri polsi. E non è un caso infatti che il brand abbia voluto portare il supporto alle applicazioni di terze parti, proprio come i fratelli maggiori.

Huawei Watch GT 2/2e: cosa comporta il supporto alle applicazioni di terze parti?

Grazie a questo supporto, coadiuvato dall'arrivo di HarmonyOS su tali dispositivi (almeno in Cina), è possibile ora scaricare applicazioni non Huawei utili per lo smartwatch. I dispositivi coinvolti della serie sono i seguenti: Huawei Watch GT 2 42 mm (con build 11.0.14.57), GT 2 46 mm (build 11.0.14.77/78) e GT 2e (build 11.0.14.25). Oltre a tale supporto, è stata introdotta la funzione per il monitoraggio della salute cardiaca direttamente dall'orologio e non solo dall'app (che invece lo mostrava completamente).

Unica pecca di questa novità è che al momento è disponibile solo per gli utenti tester della Beta interna, quindi solo in Cina, ma non è escluso che finito il periodo di test, sarà disponibile anche per tutti gli altri dispositivi, così da poter dare una marcia in più a smartwatch che restano ancora tra i migliori in circolazione.

Se ne volete sapere di più, abbiamo realizzato un confronto tra loro due più MagicWatch 2 di Honor, così da capirne le differenze.

