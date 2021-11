Geekbuying Cyber Monday: ultima occasione per sconti imperdibili!

Passato il Black Friday, c'è ancora qualcuno che ha bisogno di fare acquisti e sfruttare le offerte. In questo ci viene in aiuto il Cyber Monday 2021, di cui vi lasciamo un approfondimento, che arriva anche su Geekbuying portando Coupon generici dedicati e offerte da non perdere, visto che è per un periodo di tempo molto limitato.

Come si struttura il Cyber Monday 2021 di Geekbuying? Come sempre, è molto ricco e pieno di iniziative per il risparmio su tanti prodotti dello store. Si parte dai tradizionali Coupon generici, che possono utilizzati in determinate soglie di spesa. Il primo è GKB21CM1, che permette di ottenere 5$ su 80$ di spesa, mentre con il codice GKB21CM2, lo sconto applicato è di 15$, a patto che abbiate effettuato una spesa di almeno 250$.

Oltre ai Coupon generici, Geekbuying propone una serie di prodotti in offerta con codice sconto e spedizione da Europa. Un esempio? Il tapis roulant ACGAM B1-402 ad un prezzo imperdibile o anche il monopattino elettrico premium Eleglide D1 Master. Vi lasciamo i box qui in basso, così da non perdervene nessuno. N.B. Se non doveste visualizzare i link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Per tutti i dettagli sull'iniziativa, vi lasciamo anche la pagina dedicata dell'evento Cyber Monday di Geekbuying, ricordandovi che potrete usufruirne solo fino a fine 30 novembre 2021, quindi bisogna affrettarsi! N.B. Se non doveste visualizzare il link, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

