AOVO Q7: il monopattino user-friendly ora in offerta da Europa

Tra i tanti monopattini elettrici che troviamo oggi sul mercato, c'è una schiera di modelli che fa del rapporto qualità/prezzo il loro punto di forza. E se ne cercate uno di questo tipo, il monopattino elettrico AOVO Q7 è ora in offerta con codice sconto e spedizione dall'Europa sullo store di Geekbuying.

Codice sconto AOVO Q7: il monopattino elettrico è in offerta su Geekbuying

Dalle linee molto semplici ma sportive, il monopattino elettrico AOVO ricorda il minimalismo dei modelli Ninebot, costando però molto meno. Questo non vuol dire però che manchi di specifiche molto interessanti. Come il motore da 350W, che permettere di raggiungere la massima velocità consentita. Inoltre, anche la batteria è davvero capiente, visto che abbiamo un modulo da 10.4 Ah che può raggiungere un'autonomia fino a 25 km.

La velocità raggiungibile può essere gestita in tre modalità, così da poterlo adattare a tutte le situazioni urbane. Questo è coadiuvato anche da pneumatici da 8″, che permettono di poter girare in varie condizioni stradali. Quanto ai freni, abbiamo un sistema meccanico. Presente un display per monitorare la propria sessione di guida. Non manca una certificazione IPX4 per la pioggia.

Trovate quindi il monopattino elettrico AOVO Q7 in offerta con il codice sconto dedicato ad un prezzo davvero competitivo, senza dimenticare la comodità della spedizione dai magazzini europei dello store di Geekbuying.

N.B. Se non doveste visualizzare il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Se volete saperne di più sul Black Friday di Geekbuying, vi lasciamo il nostro approfondimento dedicato.

clicca per la nostra imperdibile guida e per scoprire i migliori affari!

💰 Sta arrivando il Black Friday con ledell'anno da