Redmi 10A: il nuovo entry-level alla prima certificazione?

Mentre siamo ad un passo dai Note 11, sul web si discute già Redmi 10A, l'entry level per antonomasia del brand. Il nuovo dispositivo farà parte di una gamma di smartphone dall'ottimo rapporto specifiche/prezzo che il brand affiliato a Xiaomi presenterà a breve e che scopriremo con i vari elementi emersi dalle indiscrezioni.

Redmi 10A: cosa sappiamo ad oggi?

Design e specifiche tecniche

Il nuovo Redmi 10A, nome da confermare, ci perviene grazie ad un leak dell'insider Li Ang Ang, che mostra una prima, vera certificazione di questo modello, che porta il numero modello 21121119SC.

Sebbene non abbiamo indicazioni sulle fattezze esteriori, apprendiamo a livello hardware che avremo un modello con modem 4G, che potrebbe fare compagnia al non ancora esposto Redmi 10 in versione cinese (che sarà 5G) e perché no, aspettandoci le sembianze del modello 4G arrivato da noi.

Oltre a ciò non conosciamo altre specifiche tecniche, ma ci aspettiamo una configurazione sufficiente per fare le operazioni più comuni, come successo per il precedente 9A, in cui vedremo un quantitativo di RAM da almeno 4 GB, una versione da 128 GB di storage ed un chipset MediaTek della serie Helio G, a cui abbinare una super batteria ed un comparto fotocamera essenziale, magari con massimo 2 sensori posteriori.

Redmi 10A – Indiscrezioni su Prezzo e data di uscita

Il probabile Redmi 10A, oltre a non avere conferme sul nome, non ha vere e proprie indicazioni per data di uscita e soprattutto per il prezzo. Quello che ci si può aspettare però è che venga presentato nel mese di dicembre 2021 ad un prezzo vicino a quello del 9A, quindi in un range di circa 80/100€ al cambio (599/799 yuan).

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu