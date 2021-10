Doogee prepara offerte granitiche per l’11.11 su AliExpress

Siamo sempre più vicini al Singles Day dell'11 novembre 2021, qui il nostro approfondimento, la festività cinese che si trasforma ogni anno in un'occasione per ottenere prodotti tecnologici a prezzi vantaggiosissimi. E non è da meno Doogee, che porta in offerta i suoi smartphone rugged sullo store di AliExpress proprio in occasione dell'11.11.

Doogee Singles Day 11.11 2021: come ottenere gli smartphone rugged in super offerta su AliExpress

Quali sono gli smartphone rugged Doogee in offerta per il Singles Day 11.11 2021 su AliExpress? Il primo è il rugged 5G V10, qui la recensione, che con il suo Dimensity 700, una batteria da 8.500 mAh, una ricarica rapida a 33W ed un sensore fotocamera da 48 MP si propone come concreta alternativa per il lavoro con un prezzo davvero imperdibile di 259.99$ ed un ulteriore sconto di 20$ nelle 24 ore della promo.

Se il 5G non è una vostra priorità, ma cercate piuttosto specifiche pensate per il lavoro sul campo, Doogee S97 Pro può essere la soluzione giusta, grazie al suo telemetro laser fino a 40 metri, una super autonomia e memorie da 8/128 GB. Chi lo acquisterà in offerta l'11 novembre 2021 a soli 224.99$, potrà ottenere altri 5$ di sconto (ma solo per pochi fortunati).

Per chi ha bisogno di uno strumento per le operazioni notturne, il Doogee S96 Pro, dotato di fotocamera a infrarossi da 20 MP Sony, in abbinata al chipset MediaTek Helio G90 ed una fotocamera 48 MP Samsung, è il compagno ideale per questa funzione. Oltre all'offerta pensata per l'evento dei Singles Day che lo porta ad un prezzo 204.99$, durante le 24 dell'iniziativa anche qui i primi che lo acquisteranno riceveranno altri 5$ di sconto.

Cercate un'autonomia davvero infinita? Doogee S88 Plus in offerta a 194.99$ può fare al caso vostro, grazie ad una batteria da 10.000 mAh, ma anche 8/128 GB di memoria ed una fotocamera da 48 MP.

Infine, per chi guarda anche allo stile, nelle offerte su AliExpress è presente anche lo smartwatch Doogee DG Ares, che durante i Singles Day 11.11 sarà proposto all'imperdibile prezzo di 24.99$, ma solo per i primi 300 fortunati!

Ma come fare per ottenere questi prezzi per i prodotti Doogee? Tutto ciò che dovrete fare è mettere nel carrello i dispositivi sopraindicati e aspettare l'11 novembre 2021, così da non perdere l'occasione di ottenere tutti i benefici dell'acquisto.

Articolo Sponsorizzato.

