Vuoi Windows 11? Fai l’upgrade da una licenza a vita Windows 10 a soli 10€ con sconto del 91%

Windows 11 è ormai arrivato ed ovviamente è una corsa all'aggiornamento, visto che è soprattutto gratuito. Ma se volete il nuovo software Microsoft su un nuovo PC senza costi aggiuntivi, vi conviene avere una licenza ufficiale Windows 10. E se ne siete sprovvisti, grazie a VIPkeysale potete acquistare una licenza a vita Windows 10 oppure direttamente quella di Windows 11 con una super offerta imperdibile, soprattutto con anche i bundle Office a prezzi imbattibili.

Ecco come acquistare la licenza a vita di Windows 10, Windows 11 e Office con prezzi a partire da soli 10€ su VIPkeysale

Seguendo la promozione di oggi di VIPkeysale, potrete ottenere una chiave di licenza che sarà sempre valida ad un costo davvero conveniente e soprattutto, in caso di problemi, VIPkeysale garantisce sempre un periodo di 30 giorni dalla data di acquisto per inviare una licenza che sostituisca l'altra. Prima di spiegarvi come fare per acquistare queste licenze, vi presentiamo l'offerta proposta dallo store.

-30% con il coupon esclusivo VIPGC

Una volta scelta l'offerta che più fa per voi, bisogna applicare il coupon VIPGC (entro il 15 ottobre 2021!). Il codice va applicato nel carrello nella sezione “Codice Promozionale“: questo porterà l'articolo scelto a ricevere un altro sconto del 30% sul prezzo che è stato già scontato, così da poter ottenere uno sconto totale del 91%.

Fatto questo, si può pagare scegliendo uno dei metodi messi a disposizione dallo store, tra cui PayPal. Una volta pagato, si otterrà finalmente la licenza Windows 10 o 11 e per poterla attivare, vi basterà semplicemente andare in Impostazioni, per poi proseguire in “Attivazioni” e infine in “Cambia codice product key“, così partirà il processo di attivazione dove va inserito il codice acquistato.

Perché queste licenze costano così poco?

Sicuramente i prezzi imbattibili di VIPkeysale su software di solito costosi e non facilmente reperibili in sconto ci può far chiedere come sia possibile. Il tutto è presto detto: VIPkeysale non fornisce la scatola con licenza, codice di attivazione e supporto fisico per l’installazione che di solito si trova acquistandola altrove, ma si va a risparmiare i costi portando al cliente la sola la chiave di attivazione, che è quella che serve per rendere la versione di prova dei software Microsoft in una versione completa e soprattutto a vita.

Articolo Sponsorizzato.

