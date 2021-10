Produttività senza limiti con il nuovo KUU G3 Pro con Ryzen 7 Serie H

I notebook più interessanti, lo sappiamo, sono quelli con chipset Intel Core da i5 in poi e gli AMD Ryzen 5 in poi. I costi di queste macchine però, sono sicuramente esosi. Non nel caso del KUU G3 Pro, il nuovo notebook del brand con Ryzen 7 serie H che debutta da subito in offerta su Geekbuying con codice sconto e spedizione da Europa gratis.

KUU G3 Pro: il notebook Ryzen 7 serie H ora in offerta su Geekbuying

Partendo dal design di questo nuovo KUU, ci accorgiamo di avere davanti un dispositivo ben realizzato, con angoli ben definiti, ma anche molto sottile, 18 mm di spessore, e leggero, pesando 1.8 kg. Il display è invece un pannello IPS da 15.6″ Full HD a 16:9.

Per il chipset, come già anticipato, troviamo un Ryzen 7-4800H, che permette di gestire le operazioni più complesse in maniera fluida, anche grazie ad una scheda grafica integrata come la Radeon Graphics. Per la memoria, abbiamo 16 GB RAM DDR4 e 512 GB SSD.

Non mancano Wi-Fi Dual Band, Bluetooth, tastiera retroilluminata, batteria da 48 Wh, mentre per le porte abbiamo: 1 USB 3.0, una USB 2.0, 2 porte Type-C full featured (quindi dati e ricarica) e porta per il jack da 3.5 mm. Presente infine anche una videocamera per le videoconferenze o riunioni.

Il nuovo KUU G3 Pro debutta quindi su Geekbuying in offerta, ottenibile grazie al codice sconto dedicato ed una comodissima spedizione da Europa in pochi giorni. N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu