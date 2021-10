Nuovo minimo storico per 360 S9 spedito da Europa

La comodità nel pulire è diventata più di un piacere, ma una vera e propria priorità. E da quando esistono i robot aspirapolvere smart, la soluzione sembra essere arrivata, se poi hanno una grande qualità come quella del 360 S9, che è anche lavapavimenti, allora è essenziale, grazie all'offerta con codice sconto su AliExpress che lo porta al prezzo minimo storico, soprattutto se spedito da Europa.

360 S9: il robot aspirapolvere è anche lavapavimenti ed è in offerta con codice sconto su AliExpress

Le specifiche del robot aspirapolvere 360 S9, che abbiamo recensito, sono veramente di tutto rispetto: già la funzione lavapavimenti è molto interessante, ma anche i suoi 25 sensori, con tanto di algoritmi LDS LiDAR + SLAM, l'autopilot, la mappatura HD ed il sensore ultrasonico garantiscono un grado di pulizia molto alto. Molto importante anche la capacità di aspirazione massima da 2200 Pa, divisa in tre comode modalità.

Quanto alle funzioni smart, abbiamo un'ottima app per gestire tutto il processo di pulizia e lavaggio del 360 S9, con le tre funzioni Room, House e Area in modo da creare un processo igienico ben definito. Tra l'altro, possiamo monitorare lo stesso processo e impostare l'orario di pulizia con tanto di cronologia.

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti smart 360 S9 arriva quindi in offerta al prezzo minimo storico su AliExpress grazie al codice sconto che trovate nel box in basso, senza dimenticare la Spedizione da Europa gratis.

