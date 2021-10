Il tablet Teclast più economico costa meno di 60€ e non è affatto male!

Voglia di una tablet ultra-economico da portare in giro e usare in qualsiasi occasione? Allora Teclast P80 è la scelta più adatta, specialmente se in offerta lampo ad un prezzo bassissimo e con tanto di spedizione rapida dall'Europa!

Teclast P80 è l'ultra low-cost per tutti

Design, display e specifiche tecniche

Il tablet Android più economico di Teclast arriva con un corpo compatto e leggero ed un display IPS da 8″ con risoluzione HD+ (1280 x 800 pixel) e rapporto in 16:10. Dotato di uno spessore contenuto e bordi arrotondati, Teclast P80 è la soluzione perfetta da portare in giro e maltrattare a più non posso, senza troppi rimpianti. Mosso dal chipset Allwinner A133 – con GPU GE8300, 2 GB di RAM e 32 GB di storage – il tablet si pone come un terminale adatto per guardare film e serie TV ovunque, navigare e giocare (a titoli leggeri).

Lato software troviamo Android 10 mentre per la batteria abbiamo un'unità da 4.000 mAh con ricarica tramite Type-C. Completano il quadro il BT 5.0, il Wi-Fi e l'ingresso mini-jack per le cuffie; trattandosi di un terminale super economico non abbiamo né il PC né il GPS.

Teclast P80 – Prezzo e offerte

Il tablet ultra low-budget Teclast P80 è disponibile in offerta lampo su Banggood ad un prezzo top, con tanto di spedizione dai magazzini europei dello store. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

