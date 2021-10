La stampante 3D HOMERS Odysseus Tarantula Pro scende a 115€ con questo Coupon

Se siete in cerca di una stampante 3D economica e al top allora vi segnaliamo che il modello HOMERS Odysseus TEVO Tarantula Pro è in offerta con codice sconto su GShopper: un'occasione ghiotta ad un prezzo conveniente, con tanto di spedizione dai magazzini europei dello store!

Codice sconto HOMERS Odysseus TEVO Tarantula Pro: la stampate 3D scende ad un prezzo top con spedizione EU

La stampante 3D HOMERS Odysseus TEVO Tarantula Pro misura 235 x 235 x 250 mm (per un peso di circa 7.75 kg) ed è dotata di un pannello di controllo touch. A bordo troviamo una scheda madre TMC2208 a 32 bit, mentre per quanto riguarda il resto delle caratteristiche abbiamo un ugello Volcano dal diametro di 0.4 millimetri, in grado di raggiungere fino ai 240 °C e di restituire un filamento con spessore fino a 1.75 mm. Bella, silenziosa ed economica: insomma, si tratta di un dispositivo con tutti i crismi, in grado di dare non poche soddisfazioni sia ad utenti esperti che alle prime armi.

Non fatevi ingannare dal prezzo: la stampante 3D HOMERS Odysseus TEVO Tarantula Pro è in offerta su GShopper con codice sconto e spedizione dall'Europa ad una cifra conveniente, ma non per questo va presa sotto gamba. Di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box in basso provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti? Allora date un'occhiata al nostro canale Telegram dedicato a GShopper, con tantissime offerte che diventano ancor più golose con la spedizione dai magazzini EU e – ovviamente – con pagamento sicuro tramite PayPal.

Articolo sponsorizzato.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu