Una MIUI ottimizzata per i Redmi? Ecco l’interessante ipotesi

La MIUI è sicuramente l'interfaccia più utilizzata attualmente nelle nostre vicinanze anche grazie alla forte diffusione di smartphone Xiaomi, Redmi e POCO. Ma se prendiamo Xiaomi e Redmi nello specifico, sappiamo che non vi sono vere differenze nel software utilizzato. Ma se un giorno Redmi avesse una MIUI personalizzata?

Redmi con MIUI personalizzata? Meno di un rumor, ma lo scenario sarebbe interessante

A lanciare l'ipotesi o meglio, per onor di cronaca, a fare questa supposizione è il leaker Digital Chat Station, che ipotizza, visto l'andamento di Redmi negli ultimi tempi, che i tempi possano essere maturi per qualcosa di più anche a livello software. Una cosa simile accade già con Redmi K40 Game, dove si possono personalizzare i tasti fisici, ma quello succede anche con Black Shark.

Che cosa ci potrebbe essere a rendere la MIUI di un Redmi personalizzata? L'insider ipotizza applicazioni o servizi che Redmi stessa fornisce agli utenti, distaccandosi (almeno in parte) da ciò che fa Xiaomi. Quindi, potremmo vedere potenziali gestioni per dispositivi indossabili, app di sistema differenti per musica o video da quelle della casa madre e cose simili.

Ovviamente, essendo un'ipotesi e nemmeno un vero e proprio rumor, si va fortemente coi piedi di piombo, ma lo scenario è davvero intrigante e darebbe una nota più originale ai Redmi che anno dopo anno escono e si fanno sempre più prestanti e completi, come se fossero davvero un brand a parte. Magari, proprio con i K50 potrebbe iniziare quella che sarebbe una sorta di “rivoluzione” interna.

E voi, vorreste una MIUI per Redmi più personalizzata? O credete che la linea attuale sia quella più giusta? Fatecelo sapere nei commenti!

