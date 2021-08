Dreame D9: risparmia fino a 40€ sul robot 2 in 1, solo per pochi giorni | Coupon Amazon

Arriva l'estate ma lo sporco non va in vacanza: se siete in cerca di un robottino aspirapolvere 2 in 1 per la massima comodità, Dreame D9 è la soluzione adatta grazie a questo nuovo Coupon Amazon che vi permette di risparmiare fino a 40€ (ovviamente con spedizione Prime).

Dreame D9 ancora una volta in sconto grazie a questo Coupon Amazon

Realizzato da un'azienda partner di Xiaomi ormai entrata nell'olimpo dei dispositivi per le pulizie tech, Dreame D9 si è saputo distinguere fin dal debutto per le sue caratteristiche e il prezzo interessante. Dotato di una potenza di aspirazione di 3.000 PA, il robot aspirapolvere integra anche un modulo per l'acqua e funge da pratico lavapavimenti.

In questo modo la pulizia raddoppia e diventa particolarmente utile nei momenti in cui avete bisogno di spazzare e lavare al volo. Grazie al sistema di navigazione LiDar e gli algoritmi SLAM non ci saranno intoppi durante le pulizie: la mappatura degli ambienti avviene in maniera precisa ed intelligente. Se volete saperne di più sul robot aspirapolvere, non perdere la nostra recensione completa.

Per risparmiare fino a 40€ sull'acquisto del robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreame D9 non dovrete far altro che spuntare la voce Coupon presente subito sotto il prezzo, nella pagina prodotto di Amazon. In questo modo ricevere uno sconto al checkout di 20€; per un ribasso aggiuntivo di altri 20€ utilizzate il codice sconto R5GLUE4L nella sezione dedicata, prima di procedere all'acquisto. In questo modo il prezzo finale sarà di 256€, ovviamente con spedizione Prime. La promozione è valida fino alle ore 23:59 del 7 agosto.

Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Articolo sponsorizzato.

