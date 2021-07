Gioca a tutta potenza con il controller Gamesir G4 Pro in offerta da Europa

Da quando i giochi mobile sono diventati sempre più apprezzati e complessi, c'è sempre più necessità di avere un maggior controllo di essi. E quindi, un controller pensato per smartphone, ma anche per PC e Nintendo Switch come il Gamesir G4 Pro, può essere la soluzione adatta grazie all'offerta con codice sconto su Geekbuying con tanto di spedizione da Europa.

Gamesir G4 Pro: il controller per smartphone è in offerta con codice sconto su Geekbuying

La struttura del controller si mostra molto ergonomica, ricordando quelli più attuali da console. Infatti, sono presenti due levette analogiche, una croce direzionale e tasti funzione magnetici per una maggiore qualità di risposta. I grip laterali sono in gomma morbida, così da giocare in maniera comoda. Inoltre, non mancano i tasti laterali posteriori.

Parlando in forma tecnica, abbiamo un motore asimmetrico che garantisce una corretta vibrazione ed intensità mentre si gioca. Presenti poi il tasto di Turbo e quello dedicato agli screenshot in-game (non per iOS). Non manca un giroscopio per un controllo più preciso e stabile. La batteria garantisce un'ottima autonomia grazie ai suoi 800 mAh. La connessione con i dispositivi avviene tramite Wi-Fi 2.4G oppure Bluetooth. La compatibilità lo rende utilizzabile su Android, iOS (compatibile anche con Apple Arcade), PC e Nintendo Switch.

Trovate il controller Gamesir G4 Pro disponibile in offerta su Geekbuying all'ottimo prezzo di 37.9€, ottenibile grazie al codice sconto dedicato, a cui vanno abbinate le spese della spedizione da Europa che però non incidono sulla bontà dell'offerta complessiva.

