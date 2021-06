Di robot vacuum cleaner ne conosciamo già molti e sono tutti più o meno prestanti e di ottimo livello. Ma se vogliamo fare un passo in più, bisogna rivolgersi a prodotti come il nuovo robot aspirapolvere Viomi Alpha UV, una versione di S9 con azione sterilizzante, dalle ottime specifiche tecniche per il prezzo proposto.

Viomi Alpha UV: tutto sul nuovo robot aspirapolvere sterilizzante

Con un design parallelo al già citato S9, il nuovo Viomi si distingue comunque per uno stile sobrio con un bel dettaglio in azzurro che sta bene in ogni dimora. Ma le sue caratteristiche sono quelle che lo rendono un prodotto di ottimo livello. Infatti, si parte da una potenza di aspirazione da 2.700 Pa, ma anche una potenza nominale di 950W (con la base di svuotamento).

Inoltre, è presente una batteria da 5.200 mAh, che garantisce una pulizia fino a 320 m2. Quanto alla funzione lavapavimenti, abbiamo un serbatoio d'acqua da 250 ml e fino a 3 livelli di volume dell'acqua. Infine, l'azione sterilizzante, permette a Viomi Alpha UV di sterilizzare tramite raggi ultravioletti il pavimento e quindi rimuovere il 99.99% dei batteri.

Passando alle funzioni intelligenti, è presente un sistema di sensori laser LDS 2.0 AI, una visione panoramica a 360°, due percorsi di pulizia a S e a Y, un display LED per le varie funzioni. Presente inoltre la possibilità di salire sui fermaporta fino a 2 cm. Quanto alle mappature, è possibile settare l'area che si preferisce e a che ora si preferisce, oltre ad evitare alcune zone già pulite.

Molto interessante la totale compatibilità con l'app Mi Home e gli assistenti Google Assistant e Alexa. Infine, guardando all'autosvuotamento, grazie all'Auto Dumping 2.0, diremo addio allo svuotamento manuale per circa 30 giorni e poi rimuovere semplicemente il sacchetto quando è pieno.

Ma dove possiamo acquistare questo comodo vacuum cleaner? Il robot aspirapolvere sterilizzante Viomi Alpha UV (S9) è attualmente in offerta lampo su AliExpress e potete acquistarlo all'ottimo prezzo di 478.8€, andando ad applicare il Coupon venditore e seguendo lo store per accedere allo sconto. Senza dimenticare l'ottima spedizione da Europa gratis.

