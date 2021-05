Questo SSD Xiaomi tiene al sicuro 1 TB di dati con sensore ID

Un altro intrigante prodotto ha fatto il suo debutto nell'ecosistema Xiaomi: si tratta di un SSD direttamente da YouPin. E non un SSD qualsiasi, in primis perché è estremamente portatile: misura soltanto 102,4 x 30,4 x 9,4 mm e pesa solo 35 grammi. È facilmente tascabile, grazie ad un ingombro che risulta ben minore rispetto a quello di un qualsiasi smartphone moderno. Al suo interno troviamo una memoria di tipo PSSD 3D NAND, con una capacità disponibile in due tagli: da 500 GB e da 1 TB.

Protezione al massimo con l'SSD dell'ecosistema Xiaomi dotato di lettore d'impronta digitale





L'interfacciamento con smartphone, PC e notebook avviene tramite la porta USB Type-C integrata ed è compatibile con sistemi Windows, macOS, Android ed iOS. Le prestazioni ammontano a 540 MB/s in lettura e 500 MB/s in scrittura. Ma fino a questo punto l'SSD Xiaomi YouPin è uguale alla pressoché totalità degli SSD portatili presenti sul mercato. Ecco, quindi, che entra in ballo la sua peculiarità: la presenza di un sensore d'impronta digitale. Questo sistema fa sì che l'utente possa mettere al sicuro i propri dati da portare in giro, specialmente da eventuali smarrimenti o furti.

È disponibile su Xiaomi YouPin ad un prezzo di circa 68€ (529 yuan) per la variante da 500 GB e di circa 115€ (899 yuan) per quella da 1 TB.

