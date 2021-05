Quando abbiamo a che fare con prodotti smart home, ci vengono subito in mente robot e aspirapolvere ciclonici. Il prodotto protagonista di questa recensione riprende esattamente la stessa filosofia, ma il Proscenic S1 è in realtà un aspirabriciole, pensato quindi per superfici come tavoli o scrivanie, ma anche l'auto. Il suo operato ci avrà convinto?

Recensione Proscenic S1 | Aspirabriciole

Contenuto della confezione

Da questo punto di vista, va fatto un plauso a Proscenic che per l'aspirabriciole 1S in recensione ha inserito nella confezione una serie di accessori piuttosto utili. Infatti, oltre al prodotto, abbiamo sia la testina a beccuccio 2-in-1 per più superfici, ma anche una testina per materassi ed una comoda base di ricarica dove poterli riporre senza occupare ulteriore spazio.

Design e materiali

Sebbene sia realizzato quasi completamente in policarbonato, questo si dimostra di buona qualità. Inoltre, il design del Proscenic S1 in recensione è molto più ergonomico rispetto ad alcuni competitor, forse anche più costosi. Ci è piaciuta la combinazione di grigio metallico scelta per tutta la struttura, abbinata al colore della base di ricarica.

Per esigenze di pulizia, la parte dove è alloggiato il filtro HEPA è trasparente, ma con un rivestimento fumè che gli dona una certa eleganza. Ai lati sono presenti fori per l'areazione, mentre in basso è alloggiata la batteria. Presente il tasto d'accensione, che serve anche ad attivare la massima potenza.

Potenza d'aspirazione e qualità della pulizia – Proscenic S1

La potenza di aspirazione di questo aspirabriciole Proscenic è veramente buona, visto che in base alla potenza scelta (due modalità) si può arrivare fino ai 12.000 Pa. Questo però non lo rende un campione di silenziosità, in quanto superiamo i 65 dB (circa 70 dB), soprattutto in modalità massima.

Tutto sommato però, il grado di pulizia è davvero buono, in quanto riesce a garantire superfici pulite in poco tempo e soprattutto gli accessori funzionano molto bene. Insomma, se lo volete utilizzare in ufficio o a casa che sia su una scrivania o sul tavolo in soggiorno, risolverete il problema di briciole sparse ovunque. Il filtro HEPA 12 è facilmente lavabile.

Autonomia della batteria

Altro punto di forza di questo Proscenic S1 della recensione. Il modulo da 2.200 mAh garantisce i 30 minuti consecutivi di pulizia in modalità massima, quindi potete utilizzarlo per pochi minuti alla volta senza problemi per giorni. Anche perché, considerando che questo tipo di elettrodomestico non viene utilizzato a lungo, se non in auto.

In ogni caso, potete ricaricarlo in due modi: la già sopracitata base di ricarica nel caso vogliate riporlo, oppure tramite cavo USB Type-C, proprio come se fosse uno smartphone. La ricarica è tutto sommato rapida, visto che non ci vogliono più di 2 ore e mezzo per ricaricarlo completamente.

Prezzo e conclusioni

Cosa possiamo dire in merito a questo aspirabriciole Proscenic S1 in recensione? Per iniziare a darne delle conclusioni, partiamo dal prezzo. Esso è disponibile sullo store ufficiale su AliExpress ad un prezzo di circa 80€, che per quello che offre è tutto sommato giusto, quindi è sicuramente una conclusione positiva. Questo è coadiuvato dalla qualità mostrata nelle sue azioni di pulizia, che ci sono sembrate concrete e non superficiali. Forse avremmo necessitato di una testina con beccuccio verticale, ma crediamo sia abbastanza soggettivo. Sicuramente un prodotto promosso.

