Niente EIS nei video 4K su Redmi Note 10? Ci pensa la Google Camera

I due ultimi esponenti della fascia mid-range Xiaomi sono Redmi Note 10 e Note 10 Pro e diversi dei loro possessori si sono prontamente riversati sulla Google Camera. Quando non si parla di top di gamma, spesso i software fotografici non sono ottimizzati al loro culmine, anche per dare più lustro ai veri flagship. Da quando la fotografia su smartphone è uno degli aspetti più considerati in fase di acquisto, l'attenzione degli utenti è al massimo e una feature assente può essere una nota stonata.

Redmi Note 10: la Google Camera porta l'EIS nei video 4K

Rispetto a qualche anno fa, i video 4K sono disponibili anche su medio di gamma come Redmi Note 10 Pro. Per quanto non sia un camera phone, cerca di offrire un'esperienza quanto più completa possibile, ma non per questo non ha delle “falle”. Per esempio, Xiaomi non ha dato possibilità ai possessori di Note 10 Pro di sfruttare i vantaggi della stabilizzazione elettronica EIS con i video 4K. Quella ottica è ovviamente preclusa per motivi hardware, dato che è assente il relativo sistema OIS, ma quella EIS è soltanto questione di software.

E visto che l'app Fotocamera presente nella MIUI 12 pre-installata su Redmi Note 10 Pro ne è sprovvista, ecco che viene in aiuto la Google Camera. Come testimoniano i possessori dello smartphone, grazie al porting della Gcam è possibile avere video stabilizzati non soltanto in risoluzione 1080p. La differenza fra prima e dopo la potete vedere coi vostri occhi nel video dimostrativo preso da Reddit (considerate che è stato fatto un crop 5x per marcare la differenza). Nel caso anche voi voleste beneficiarne, potete scaricare il file APK ad hoc dalla pagina seguente, più precisamente la versione di Urnyx05.

Scarica la Google Camera per Redmi Note 10 Pro

