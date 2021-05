Il gaming sta ricoprendo un ruolo sempre più importante tra gli utenti e molti hanno aumentato esponenzialmente il tempo passato tra console e PC, se non anche gli smartphone. Ma per una questione di comodità, una combinazione di prodotti è essenziale ed il kit gaming Gamesir VX2 AimSwitch, composto da tastiera meccanica, mouse e ricevitore per console, in offerta con codice sconto su Geekbuying può essere un'ottima soluzione, specie se con spedizione da Europa.

GameSir VX2 AimSwitch: il kit tastiera meccanica, mouse e ricevitore in offerta con codice sconto su Geekbuying

Come annunciato poco sopra, il kit di GameSir si impone di donare al gamer un'esperienza completa di gioco che sia esso al PC o alla console. Infatti, la tastiera meccanica da 36 tasti (quindi solo quelli utili per il gaming) può essere collegata a console come PS4, Xbox One X e Nintendo Switch tramite il ricevitore, così come il mouse che sebbene sia cablato, può collegarsi tranquillamente in modalità wireless.

Guardando nello specifico ai tre componenti, la tastiera si avvale, così come il mouse GameSir GM400 di illuminazione RGB in puro stile gaming, ma si avvale anche del sistema Agility X 2.4 GHz per la connettività, un analogico per console e 7 tasti dotati di tecnologia rollover anti-ghosting. Il tutto è poi gestibile tramite una comoda applicazione chiamata GameSir G-Crux.

Trovate il kit gaming GameSir VX2 AimSwitch in offerta su Geekbuying al prezzo di 98.1€, ottenibile grazie al codice sconto dedicato. Il tutto è ancora più conveniente grazie alla spedizione da Europa ad un piccolo costo aggiuntivo di 4.9€. Trovate il tutto nel box qui sotto.

