Tra i brand più attenti allo smart home abbiamo sicuramente Ultenic, esperta di prodotti per la pulizia intelligente. E tra questi prodotti c'è il nuovo Ultenic T10, il robot aspirapolvere con base di svuotamento arrivato finalmente sul mercato ad un prezzo molto competitivo per le specifiche che offre.

Ultenic T10: tutte le qualità del nuovo robot aspirapolvere con base di svuotamento

Quali sono le funzioni più importanti del nuovo robot di Ultenic? Ovviamente, partiamo dalla totale indipendenza di cui questo aspirapolvere nella pulizia della casa, dato che oltre appunto a rimuovere lo sporco, esso si svuota automaticamente alla sua base con una capacità fino a 60 giorni. Passando alle specifiche, abbiamo una forte potenza di aspirazione da 3.000 Pa, oltre a 3 modalità di aspirazione regolabili: standard, silenziosa e Power (quindi con elevate prestazioni). Questo permette quindi di ottenere una pulizia completa e senza che un lato del pavimento venga dimenticato, così come i tappeti grazie alla tecnologia Ultra Carpet Boost.

Oltre a tutto ciò, proprio la funzione di pulizia si divide in maniera intelligente come la pulizia selettiva, ma anche per le estremità a scelta dell'utente. Inoltre, Ultenic T10 Pro è compatibile con gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant, così da potersi inserire in maniera più semplice nell'ecosistema smart di casa. Guardando alle componenti, il robot aspirapolvere è anche lavapavimenti, grazie al doppio sistema con serbatoio per l'acqua ed il contenitore della polvere. Il primo è da 300 ml, mentre il secondo da 280 ml, il tutto viene poi gestito dalla tecnologia EOMS Pro Mopping.

E tra le funzioni smart troviamo anche il sistema Intelligent Laser Navigation 3.0, che permette al robot Ultenic di avere uno scanning omnidirazionale e quindi creare una mappatura ed una programmazione delle aree della casa da pulire. Inoltre, dall'applicazione dedicata è possibile avere più di una mappa a disposizione. In più, è possibile creare anche fino a 10 zone no-go, così che il dispositivo non si avventuri in angoli della casa dove non serve. Quanto all'autonomia, il problema è risolto grazie ad una batteria da 5.200 mAh, che in modalità silenziosa può avere una durata fino a 280 minuti.

Dove comprare?

Dove possiamo quindi comprare il nuovo Ultenic T10, ma soprattutto a che prezzo? Il nuovo robot aspirapolvere del brand è attualmente disponibile su Amazon al prezzo di listino di 599€, ma grazie al codice sconto dedicato, potete ottenerlo all'ottima cifra di 529€, che per un modello di questo è sicuramente un costo interessante.

