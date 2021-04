Telegram introdurrà le videochiamate di gruppo in stile Zoom

Nonostante il successo di WhatsApp (a parte qualche scivolone), il panorama delle app di messaggistica vede solo un software particolarmente completo e sempre pronto a migliorarsi con novità degne di nota, da far accapponare la pelle alle rivali. Ovviamente stiamo parlando di Telegram, app che è riuscita ad imporsi tra le preferenze di tantissimi utenti proprio grazie all'attenzione degli sviluppatori al mondo circostante e al feedback dei fan. Ora Telegram sembra pronta al grande passo, sfidare Zoom con le videochiamate di gruppo!

Telegram annuncia le videochiamate di gruppo: Zoom e simili devono cominciare a tremare?

Ad ogni nuovo aggiornamento Telegram introduce novità significative e il prossimo update non sarà da meno, con l'arrivo delle videochiamate di gruppo in linea con Zoom ed altre piattaforme che hanno facilitato il lavoro durante lo smart working e la didattica a distanza. Il nuovo aggiornamento – stando a quanto annunciato dal CEO Pavel Durov – arriverà a maggio e introdurrà una dimensione video alle chat vocali di gruppo. Come si evince anche dalla breve clip in basso, Telegram diventerà in tutto e per tutto una piattaforma per videoconferenze, con tanti partecipanti, la possibilità di intervenire, la condivisione dello schermo, la cancellazione del rumore di fondo e non solo.

Questa novità non riguarderà solo gli smartphone ma anche i tablet e la versione desktop dell'app. Le videochiamate di gruppo di Telegram si preannunciano particolarmente interessanti, sia in ambito consumer e business, grazie alle funzionalità che avvicinano la funzione a Zoom, con uno stacco netto rispetto alle app di messaggistica rivali.

Il nuovo aggiornamento di Telegram arriverà a maggio e non appena ne sapremo di più provvederemo ad inserire tutte le novità all'interno di questo articolo.

