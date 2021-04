I 5 migliori top di gamma Android | Aprile 2021

Il primo trimestre del 2021 si è concluso e con esso si è chiusa anche la stagione delle presentazioni di nuovi smartphone (almeno per il momento). Per questo motivo abbiamo deciso di stilare la classifica dei migliori top di gamma Android cinesi (tranne uno) per il mese di Aprile 2021.

Quale saranno i dispositivi più innovativi, equilibrati e convenienti? Chi otterrà il nostro GizChoice Award? Scopriamolo insieme in questa classifica!

I migliori top di gamma Android

5. ASUS ROG Phone 5

Iniziamo dall'ultimo dispositivo per creare un po' di suspense. Al quinto posto vogliamo inserire l'ASUS ROG Phone 5, in quanto è sicuramente il miglior smartphone da gaming presente in commercio e un ottimo top di gamma grazie alle sua scheda tecnica all'avanguardia.

Infatti questo ROG Phone 5 ha un hardware da urlo grazie al Qualcomm Snapdragon 888 da 2.84 GHz, la GPU Adreno 660 e memorie da 8/12/16 GB di RAM LPDDR5-6400 Mbps della versione base, per arrivare ai 16 GB RAM della variante Pro e i 18 GB della versione ultimate, oltre che uno storage da 128/256 GB UFS 3.1 per lo standard, 512 GB per il Pro e l'Ultimate.

A parte l'audio stereo e il DAC integrato, il LED posteriore, la batteria da 6000 mAh, gli AirTrigger e il nuovo sistema di raffreddamento, l'altra grande chicca dello smartphone è il suo display da 6.78″ Full HD+ (2448 x 1080 pixel) con tecnologia AMOLED E4, un refresh rate da 144 Hz, campionamento del tocco è da 300 Hz e supporto all'HDR10+.

Insomma, una vera e propria macchina da gaming che però mantiene un design più classico rispetto al passato, quindi perfetto anche per l'utilizzo quotidiano in altri contesti. I prezzi? Parliamo di 999 euro per la variante da 16/256 GB, 899 euro per la 12/256 GB e 799 euro per la 8/128 GB.

4. OnePlus 9 Pro

La quarta posizione nella nostra classifica è occupata da OnePlus 9 Pro, il top di gamma dell'azienda cinese che quest'anno sembra voler fare davvero la differenza rispetto ai suoi predecessori grazie ad un comparto fotografico in collaborazione con Hasselblad.

Oltre a questo abbiamo una serie di specifiche tecniche da primo della classe come l'ultimo chipset di casa Qualcomm, lo Snapdragon 888, tagli da 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna, display AMOLED da 6,7″ Quad HD+ con refresh rate a 120 Hz, ricarica wireless a 50W e la sempre ottima OxygenOS.

Migliora la scheda tecnica e il prezzo aumenta per adeguarsi al mercato, infatti OnePlus 9 Pro è venduto ufficialmente a 919 euro nella variante 8/128 GB e 999 euro per la 12/256 GB.

3. Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Ultra, la punta di diamante della line-up Xiaomi di questa prima parte del 2021; uno smartphone che ha fatto parlare molto di sé grazie ad un comparto fotografico decisamente intrigante e con un camera bump vistoso che integra un second display!

Lo smartphone infatti possiede tre sensori ad altissima risoluzione, il principale è un Samsung S5KGN2 da 50 MP con OIS e gli altri due sono dei Sony IMX586 da 48 MP rispettivamente un teleobiettivo con OIS e zoom ottico 5X, ibrido 10X e digitale 120X, oltre che un grandangolare con FOV da 128°.

Ancora non abbiamo avuto modo di metterci le mani, ma siamo sicuri che regalerà delle ottime sensazioni dal momento che è equipaggiato dal solito Snapdragon 888 e tagli da 12/256 GB, oltre che da un Display AMOLED da 6,81″ Quad HD con refresh rate a 120 Hz e una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida e wireless entrambe da 65W.

Un grande smartphone con un grande prezzo anche questa volta, perché per portarlo a casa saranno necessari 1.199 euro nella sola configurazione 12/256 GB.

2. Samsung Galaxy S21 Ultra

Non stiamo parlando di uno smartphone cinese, ma rientra di diritto tra i migliori top di gamma Android del 2021, soprattutto alla luce del suo street price. A quello ci arriveremo tra poco, ma intanto vediamo perché si è meritato il secondo posto nella nostra classifica.

Infatti, il Samsung Galaxy S21 Ultra ha tutto ciò che un top di gamma necessiti per essere chiamato realmente tale, sia dal punto di vista hardware che software. Per esempio questo è il primo modello fuori dalla serie Galaxy Note ad avere pieno supporto alla S Pen, integrando un apposito digitalizzatore Wacom nello schermo.

Il display è un ottimo Dynamic AMOLED Dual Edge da 6.8″ Quad HD+ con refresh rate a 120 Hz, mentre per l'hardware può contare su un Exynos 2100 e tagli da 12/16 GB di RAM e 128/256/512 GB di storage UFS 3.1. La costruzione è ultra resistente grazie al retro in Gorilla Glass 7, la batteria è da 5000 mAh e troviamo una certificazione IP68.

Infine, la fotocamera è una tra le più performanti del settore grazie ai suoi teleobiettivi periscopiali con una nuova struttura e sensori da 108+12+10+10 mega-pixel che consentono di scattare anche in RAW a 12 bit.

Il prezzo iniziale partiva da 1.279 euro per la variante base, ma ad oggi fortunatamente possiamo trovare il Samsung Galaxy S21 Ultra ad uno street price che si aggira attorno ai 1.019 euro per la 12/128 GB e 1.138 euro per la 12/256 GB.

1. OPPO Find X3 Pro – GizChoice per Aprile 2021

Nella classifica dei migliori top di gamma di Aprile OPPO Find X3 Pro è la nostra GizChoice per la sua qualità e continuità nell'esperienza utente. Il display con 1 miliardo di colori è come se fosse un tutt'uno con le due fotocamere ed il nuovo sensore Sony, senza dimenticare che questo funziona anche da microscopio!

Infatti, parlando un po' di caratteristiche, a bordo troviamo un Display AMOLED a 10 bit reali da 6.7″ Quad HD+ con refresh rate a 120 Hz e quad camera da 50+50+13+3 mega-pixel con tanto di OIS e Omni-directional PDAF.

Il cuore del dispositivo non può che essere un chipset Qualcomm Snapdragon 888 con tagli da 12/256 GB, un ottimo hardware che si muove in perfetta armonia con la ColorOS 11.1, la quale garantisce una continuità nell'esperienza d'uso mai vista in Android.

Sebbene inizialmente lo smartphone abbia attirato l'attenzione principalmente per l'incredibile fotocamera microscopio, in realtà possiede molte più innovazioni di quanto si pensi. Insomma, OPPO Find X3 Pro è un top di gamma a tutto tondo con diverse peculiarità e chicche per veri intenditori.

La cura dei dettagli e il lavoro di fino si riflette poi anche sul prezzo, in quanto il dispositivo è venduto ufficialmente in Italia a 1.149 euro.

I 5 migliori top di gamma del 2021

La nostra classifica finisce qui, ma siamo veramente curiosi di sapere quale sia la vostra top 5 per questo primo trimestre del 2021. Vi ricordiamo inoltre che se non doveste visualizzare il box con codice o il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.

