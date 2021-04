Quando si ha necessità di utilizzare un nuovo PC, magari abbiamo anche bisogno di re-installare Windows 10, che sia Home o Professional, oppure Office. Di solito però, questi software sono piuttosto costosi, quindi un piano offerte per le licenze (tramite key) Windows 10 e Office come quello di GoodOffer24 può essere sicuramente interessante, specie con codice sconto dedicato.

Ecco l'offerta con le promozioni sulle licenze Windows 10 e Office con codice sconto su GoodOffer24

L'offerta di GoodOffer24 è molto ampia e si districa in tantissimi pacchetti combinato tra Windows 10, Home, Professional ed Enterprise, ma anche Office 2016 e 2019 che con il codice sconto GZ20 è possibile ottenere a prezzi davvero convenienti. Ecco di seguito l'offerta completa:

Microsoft Office 2016 Pro (1 PC): 23,99€ | Prezzo originale 399€

Windows 10 Pro + Office 2016 Pro – Pacchetto: 31,99€ | Prezzo originale 447€

Windows 10 Home + Office 2016 Pro – Pacchetto: 31,19€ | Prezzo originale 235€

Windows 10 Pro (32/64 bit) (1 PC): 13,91€ | Prezzo originale 115,59€

Windows 10 Pro (32/64 bit) (2 PC): 24,79€ | Prezzo originale 259€

Windows 10 Enterprise 2019 LTSC: 12,06€ | Prezzo originale 100,99€

Windows 10 Home (32/64 bit): 13,38€ | Prezzo originale 82,79€

Microsoft Office 2019 Professional (1 PC): 39,99€ | Prezzo originale 579€

Microsoft Office 2019 (Home and Student / 1 User): 31,99€ | Prezzo originale 149,99€

Windows 10 Pro + Office 2019 Pro – Pacchetto: 46,39€ | Prezzo originale 694€

Windows 10 Home + Office 2019 Pro – Pacchetto: 34,73€ | Prezzo originale 694€

Come applicare il codice sconto

Ma come fare per ottenere questi super prezzi? Molto semplice! Come abbiamo detto, va applicato il codice sconto GZ20, ma per applicarlo bisogna inserire il prodotto nel carrello, poi al momento del checkout va inserito il Coupon nella sezione “Applica coupon” ed otterrete quindi lo sconto. Dopo di che, potete procedere al pagamento con il metodo che preferite, con possibilità di pagare con PayPal.

Si ricorda ovviamente che vanno prima scaricate le versioni corrette sul proprio PC e poi vanno attivate tramite le chiavi di licenza che riceverete via e-mail in tempi molto brevi.

Articolo Sponsorizzato.

